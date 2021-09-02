Хто заробляє більше: яка різниця між зарплатами чоловіків та жінок в Україні

Розрив у заробітних платах між чоловіками та жінками в Україні скоротився. У 2 кварталі 2021 року жінки в середньому заробляли 82,6 % від зарплати чоловіків.

Середня зарплата жінок становить 12 553 гривні. Чоловіки щомісяця отримують більше – 15 189 в українській валюті. Такі дані Державної служби статистики України.

До теми Середню зарплату розраховуватимуть по-новому: які зміни передбачив уряд

Яка ситуація щодо зарплат була раніше:

у першому кварталі 2021 року становила жінок 11 670 гривень – 82,2% від зарплати чоловіків (14 91 гривень).

від зарплати чоловіків (14 91 гривень). у четвертому кварталі 2020 року зарплата жінок була 11 558 гривень – 81,4% від зарплати чоловіків (14 203 гривень).

від зарплати чоловіків (14 203 гривень). у третьому кварталі 2020 року – 10 409 гривень – 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 гривень).

від зарплати чоловіків (13 338 гривень). у другому кварталі 2020 року 9 740 гривень – 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 гривень).

Середня зарплата в Україні – 13,5 тисячі гривень

Зазначимо, що у січні – липні 2021 року середня заробітна плата в Україні становила майже 13,5 тисячі гривень. Найбільше українці заробляють у Києві, в середньому – понад 19 600 гривень. Найменші заробітки на Кіровоградщині – більше ніж 10 700 в українській валюті.

Читайте також Заробіток в Україні: де платять найбільше та чому люди масово готові звільнятися