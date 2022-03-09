Хто вже відмовився від російської нафти й газу і які санкції наклав

Світ продовжує відмовлятися від російських енергоносіїв через агресію проти України. Росія вже стає енергетичним вигнанцем, а її економіці загрожує дефолт.

Як світ відмовляється від російської нафти та газу

Євросоюз представив план повної відмови від газу, нафти і вугілля з Росії до 2030 року. На жаль, Європа поки що залежна від поставок з Росії, адже неможливо переналаштуватися на нові джерела за один день. Але вже цього року Європейська комісія має план замінити понад 70% імпорту російського газу.

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США заборонили увесь імпорт російської нафти, зрідженого газу та вугілля. Відтепер порти США не прийматимуть такий вантаж.

Велика Британія припиняє імпорт російської нафти до кінця 2022 року. Нагадаємо також, що британсько-голландська транснаціональна корпорація Shell офіційно відмовилася від закупівель вуглеводнів з Росії, а також згортає виробничу діяльність та закриває свої АЗС у Росії

Таких країн стане більше

Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про намір цілком відмовитися від імпорту сирої нафти з Росії до кінця 2022 року

Джастін Трюдо оголосив про намір цілком відмовитися від імпорту сирої нафти з Росії до кінця 2022 року Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина планує значно скоротити споживання газу з Росії або цілком від нього відмовитися. Щоправда, на це потрібен час.

Олаф Шольц заявив, що Німеччина планує значно скоротити споживання газу з Росії або цілком від нього відмовитися. Щоправда, на це потрібен час. А опитування у Польщі показало, що майже 68% поляків висловилися за відмову від російського газу, нафти та вугілля.

Зазначимо, що у Росії вже почалися проблеми із продажем своєї нафти. Як повідомляють аналітики Goldman Sachs, понад половина російської нафти, що експортується з портів, залишається непроданою.

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