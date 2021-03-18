Українці вважають тарифи суттєво завищеними: кого у цьому звинувачують

Майже всі опитані українці вважають тарифи ЖКГ завищеними й звинувачують у високих платіжках Уряд. Детальніше про опитування читайте у матеріалі Економіки 24.

Думки українців

Згідно з опитуванням Центру Разумкова стосовно тарифів:

93% громадян вважають що тарифи на електроенергію, газ і тепло для населення є завищеними;

3% – оптимальними;

0,4% – зниженими.

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Хто відповідає за тарифи

Найчастіше основну відповідальність за зростання комунальних тарифів українці покладають на:

Уряд – 29%,

Президента – 24%,

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) – 13%,

Верховну Раду – 9,5%,

енергетичні компанії – 7%,

компанії, що надають комунальні послуги – 6%,

НАК "Нафтогаз України" – 5%.

Хто повинен забезпечувати вигідними тарифами

Відповідальність на Президента країни за зростання комунальних тарифів покладають переважно представники електорату опозиційних партій, відзначили у Центрі.

На думку опитаних українців, населення повинно переважно забезпечувати справедливими тарифами на електроенергію, газ і тепло уряд країни та Президент.

31% – Уряд.

28% – Президент.

20% – НКРЕКП.

11% – Верховна Рада України.

3% – вважають, що ніхто не повинен цим опікуватися, і тарифи повинні формуватися за законами ринку.

Як рівень добробуту впливає на думки українців

У Центрі відзначили, що чим нижче є добробут опитаних громадян, то тим частіше вони вважали тарифи завищеними. До 95% серед представників опитування були з найбідніших прошарків.

Порівняння думок українців, з різним рівнем добробуту, на тему того, на кого вони покладають відповідальність за зростання комунальних тарифів.

Президента країни – від 22% серед тих, хто відповів, що загалом живе забезпечено, до 33% серед тих, хто відповів, що їхній родині не вистачає грошей навіть на необхідні продукти.

Уряд – 25% та 36% відповідно.

НКРЕКП – зі зниженням рівня добробуту знижується частка тих, хто покладає відповідальність на Комісію (8% та 4% відповідно).

На компанії, що надають комунальні послуги – 14,5% та 3% відповідно.

Як проводилось опитування

Чим вищим є рівень добробуту респондентів, тим частіше вони вважають, що справедливі тарифи на електроенергію, газ і тепло насамперед повинна забезпечувати НКРЕКП і знижується частка тих, хто вважає це обов’язком Президента країни.

Опитування провели з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв'ю "обличчям до обличчя". У процесі опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих територій Донбасу та півострова Крим. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.