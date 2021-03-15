У 2020 році попри кризу Україна виконала план наповнення державного бюджету податками. Допоміг в цьому великий бізнес.

Наразі в Україні нараховується понад 1600 великих платників податків. Такими є компанії, що сплачують понад 1,5 мільйони євро на рік.

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Хто скільки заплатив:

Найбільшим платником податків в Україні є "Нафтогаз" (до групи компаній входить АТ "Укргазвидобування" та інші). У 2020 році газовий монополіст сплатив до бюджету 101,9 мільярда гривень (плюс майже 40 мільярдів у вигляді виплати дивідендів).

"Укрнафта" у 2020 році сплатила 48,2 мільярда гривень . Щоправда, більша частина цієї суми становить так званий "історичний борг", що висів на компанії ще з 2006-го.

Приватний "Метінвест" з 22,1 мільярда гривень – серед лідерів за сумою сплачених податків.

Які податки "Метінвест" сплатив у 2020 році

Найбільша виплата із загальної суми відрахувань – податок на прибуток, а це понад 5,2 мільярда гривень. Стільки ж було сплачено за єдиний соціальний внесок (його виплати зросли на 18% проти позаминулого року).

У 2020 році надходження до зведеного бюджету податків і зборів сягнули 848 мільярдів гривень, що на 115 мільярдів гривень більше, ніж у попередньому році.

Підприємства "Метінвесту" торік перерахували до бюджетів 4,7 мільярда гривень прибуткового податку, це на 17% більше показників 2019 року. Джерелами наповнення державного та місцевих бюджетів у 2020 році стали плата за користування надрами в розмірі 2,2 мільярда гривень, екологічний податок – 789 мільйонів гривень і плата за землю – 713 мільйонів гривень.

Криворізькі підприємства "Метінвесту" – Інгулецький, Центральний і Північний ГЗК – у липні – вересні 2020 року перерахували до скарбниці міста прибутковий податок і плату за землю в подвійному розмірі. За цей період Метінвест додатково поповнив бюджети всіх рівнів на 113 мільйонів гривень, з яких Кривий Ріг отримав 78 мільйонів гривень.