Хто найбільше допомагає українським військовим: детальна карта Європи

У повномасштабній війні, яку розпочала Росія, Україні допомагають міжнародні партнери. Вони дають гроші та зброю, які наближають нашу перемогу.

У матеріалі 24 каналу розповідаємо, які країни надали Україні найбільшу військову підтримку, а які залишилися осторонь.

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Як світ допомагає Україні

За даними Kiel Institute, який відслідкував суму військової допомоги у період з 24 лютого по 7 червня, беззаперечним лідером є Сполучені Штати Америки. Вони пообіцяли Україні 23,95 мільярда євро. Більшість цієї допомоги надійде грошима, водночас США надасть власну зброю на суму 4,14 мільярда євро.

У Європі найбільшу військову допомогу Україні пообіцяла Велика Британія – на 2,38 мільярда євро та Польща – 1,7 мільярда євро. До речі, загальна допомога Польщі вже склала 0,5% її ВВП.

Слід відзначити й деякі неєвропейські держави. Канада пообіцяла військову допомогу в сумі 756 мільйонів євро, Австралія – понад 186 мільйонів євро, а Нова Зеландія – понад 11 мільйонів.

Нижче на карті ви можете ознайомитися детально з тим, яку допомогу запропонувала кожна з країн Європи. Але врахуйте, що це не надана допомога, а лише обіцяна.

Німеччина допомагає словами

З цієї карти може стати незрозуміло, чому ж критикують Німеччину. Адже вона пообіцяла Україні 1,39 мільярда євро військової допомоги (зброя + гроші). Річ у тім, що Німеччина багато пообіцяла, але мало зробила.

Різниця між обіцяною та фактично поставленою зброєю може бути дуже великою. Основні постачальники, зокрема США і Німеччина, пообіцяли значно більше, ніж вони поставили. Хоча в абсолютному вираженні США вже поставили зброю приблизно в десять разів більше, ніж Німеччина,

– зазначають в Kiel Instute.

Німеччина наобіцяла Україні надати власну зброю на суму 542 мільйони євро. Але реальні поставки склали лише третину від обіцяного – 192 мільйони євро. В результаті такі країни, як Латвія, Естонія та Норвегія, надали Україні більше зброї і техніки, ніж це зробила Німеччина – четверта найпотужніша економіка світу.

Хто не допомагає Україні військово

Є кілька міжнародних партнерів України, які допомагають фінансово чи гуманітарно, але не надають військової допомоги. Це:

Японія;

Ірландія;

Швейцарія;

Угорщина;

Кіпр;

Словенія;

Мальта;

Туреччина.

Зверніть увагу, що Японія надала Україні захисне спорядження для військових, що стало для неї першим таким кроком в історії. Але озброєння нам Японія не надавала, тож вважається, що ця країна не брала участь у військовій допомозі Україні.

Цікаво, що попередній моніторинг Kiel Institute проводив до 10 травня. З того часу до 7 червня до військової допомоги долучилися Португалія та Болгарія, пообіцявши 8,7 мільйона євро та 3,6 мільйона євро відповідно. Болгарія вже обіцяну військову допомогу доставила.

Допомога потрібна вже

Україна дуже потребує допомоги наших партнерів. І важливо, щоб ця допомога була своєчасною. Адже зараз українські військові стоять на варті всієї Європи та борються за свободу й демократичні цінності всього світу.

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