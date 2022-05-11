Тобто за 2,5 місяця війни Україна знайшла 11,37 мільярда доларів для фінансування.

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Звідки надійшли гроші

Найбільше грошей українському бюджету забезпечив Нацбанк, "надрукувавши" 100 мільярдів гривень (3,4 мільярда доларів) і купивши за ці гроші ОВДП. Ще 65 мільярдів гривень (2,38 мільярда доларів) забезпечили українські та іноземні інвестори, які купили військові облігації.

Велику суму грошей Україна позичила в міжнародних фінансових організацій:

Міжнародний валютний фонд позичив Україні 1,39 мільярда доларів;

Світовий банк надав кредит на суму 997 мільйонів доларів;

Європейський інвестиційний банк надав позику у розмірі 703 мільйони доларів.

Решту грошей Україні надали міжнародні партнери, часто у вигляді грантів – тобто ці гроші Україні не потрібно буде повертати. Найбільше позичив ЄС – 792 мільйони доларів. Але багато країн-членів Євросоюзу також окремо надали фінансову підтримку Україні. До прикладу, Італія дала грант на суму 123 мільйони доларів.

Скільки грошей потрібно Україні

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна потребує до 7 мільярдів доларів підтримки кожного місяця. Ці гроші потрібні на виплати пенсій, зарплат і соцвиплат, на забезпечення критичної інфраструктури та фінансування армії.

Нагадаємо, що в Україні ввели безліч податкових та митних пільг, а багато підприємств були змушені закритися. Водночас витрати суттєво перевищують ті, які Україна мала у мирний час. Тож у бюджеті з'явилася велика діра.

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