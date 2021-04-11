Хто може отримати "карантинні" 8 тисяч допомоги: Кабмін затвердив перелік

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Джерело:

Кабінет Міністрів України

Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності для отримання карантинної допомоги від держави. ФОПи, які працюють у цих сферах, зможуть отримати обіцяні 8 тисяч гривень.

Водночас мовиться лише про людей, які постраждали від карантинних обмежень в Україні. Зокрема, підприємців з червоної зони.

Зауважте Чи можуть ФОПи отримати допомогу в 8 тисяч гривень повторно: пояснення уряду

ФОПи та наймані працівники можуть отримати 8 тисяч за таку діяльність:

  • роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
  • інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
  • роздрібна торгівля текстильними товарами у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
  • роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
  • роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
  • роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
  • інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
  • діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
  • постачання готових страв для подій;
  • обслуговування напоями;
  • демонстрація кінофільмів;
  • організування конгресів і торговельних виставок;
  • театральна та концертна діяльність;
  • діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
  • функціонування театральних і концертних залів;
  • функціонування бібліотек і архівів;
  • функціонування музеїв
  • функціювання спортивних споруд;
  • діяльність спортивних клубів;
  • діяльність фітнес-центрів;
  • функціювання атракціонів і тематичних парків;
  • організування інших видів відпочинку та розваг;
  • прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
  • діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

Як отримати допомогу

  • через мобільний додаток Дія;
  • через портал Дія.
Зверніть увагу! Отримати допомогу зможуть лише ФОПИ, державна реєстрація яких становить не менше ніж 3 місяці.