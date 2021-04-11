Хто може отримати "карантинні" 8 тисяч допомоги: Кабмін затвердив перелік
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності для отримання карантинної допомоги від держави. ФОПи, які працюють у цих сферах, зможуть отримати обіцяні 8 тисяч гривень.
Джерело:Кабінет Міністрів України
Водночас мовиться лише про людей, які постраждали від карантинних обмежень в Україні. Зокрема, підприємців з червоної зони.
Зауважте Чи можуть ФОПи отримати допомогу в 8 тисяч гривень повторно: пояснення уряду
ФОПи та наймані працівники можуть отримати 8 тисяч за таку діяльність:
- роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;
- інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;
- роздрібна торгівля текстильними товарами у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;
- роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;
- роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;
- інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;
- діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;
- постачання готових страв для подій;
- обслуговування напоями;
- демонстрація кінофільмів;
- організування конгресів і торговельних виставок;
- театральна та концертна діяльність;
- діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;
- функціонування театральних і концертних залів;
- функціонування бібліотек і архівів;
- функціонування музеїв
- функціювання спортивних споруд;
- діяльність спортивних клубів;
- діяльність фітнес-центрів;
- функціювання атракціонів і тематичних парків;
- організування інших видів відпочинку та розваг;
- прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;
- діяльність із забезпечення фізичного комфорту.
Як отримати допомогу
- через мобільний додаток Дія;
- через портал Дія.
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