Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності для отримання карантинної допомоги від держави. ФОПи, які працюють у цих сферах, зможуть отримати обіцяні 8 тисяч гривень.

Водночас мовиться лише про людей, які постраждали від карантинних обмежень в Україні. Зокрема, підприємців з червоної зони.

Зауважте Чи можуть ФОПи отримати допомогу в 8 тисяч гривень повторно: пояснення уряду

ФОПи та наймані працівники можуть отримати 8 тисяч за таку діяльність:

роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів;

інші види роздрібної торгівлі у неспеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткуванням і програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною апаратурою побутового призначення для приймання, записування, відтворення звуку й зображення;

роздрібна торгівля текстильними товарами у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для стін і підлоги в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах;

роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах;

роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям;

роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами;

інші види роздрібної торгівлі поза магазинами;

діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування;

постачання готових страв для подій;

обслуговування напоями;

демонстрація кінофільмів;

організування конгресів і торговельних виставок;

театральна та концертна діяльність;

діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів;

функціонування театральних і концертних залів;

функціонування бібліотек і архівів;

функціонування музеїв

функціювання спортивних споруд;

діяльність спортивних клубів;

діяльність фітнес-центрів;

функціювання атракціонів і тематичних парків;

організування інших видів відпочинку та розваг;

прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів;

діяльність із забезпечення фізичного комфорту.

через мобільний додаток Дія;

через портал Дія.

Зверніть увагу! Отримати допомогу зможуть лише ФОПИ, державна реєстрація яких становить не менше ніж 3 місяці.