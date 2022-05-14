Відомо, що офіційна валюта в Хорватії – це куна. Проте з 1 січня 2023 року чиновники вирішили її замінити на євро.

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За це проголосувало 117 – "за", 13 – "проти", а також 1 депутат утримався. Зазначається, що парламент Хорватії складається зі 151 депутата.

Праві партії в парламенті виступили проти введення євро, заявивши, що це призведе до зростання бідності та тиску на громадян.

Як використовуватимуть валюти

Обидві валюти будуть використовуватися паралельно протягом місяців після офіційного початку застосування євро.

Що відомо про економіку Хорватії

Економіка Хорватії залежить від доходів, який приносить туризму в літні місяці. Кожного сезону країна приваблює сотні тисяч європейських та інших світових туристів.

Крім того, важливо зазначити, що Хорватія приєдналася до Європейського Союзу ще у 2013 році, але досі залишається серед слабших економік після війни 1992 – 1995 років.

Останні новини з Хорватії

8 травня, до Києва на зустріч з Володимиром Зеленським прибули прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович та міністр закордонних і європейських справ Гордан Грліч Радман.

Президент України та хорватський прем'єр обговорили на зустрічі посилення санкційного тиску на Росію, захист енергетичної свободи Європи, а також взаємодію для відновлення нормального життя в деокупованих районах України.

В Кремлі погрожують "достойною відповіддю" за те, що Загреб відмовив в організації гуманітарного рейсу для евакуації групи співробітників посольства Росії у Хорватії.

Наміри Швеції та Фінляндії стати членами НАТО, щоб захистити себе від ймовірного нападу Росії, можуть зазнати краху через політичні амбіції на іншому кінці Європи. Президент Хорватії Зоран Міланович погрожує заблокувати їх вступ до Альянсу.

У Хорватії прем'єр-міністр Андрей Пленкович повідомив, що зупиняє свої контакти з президентом Зораном Мілановичем.

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