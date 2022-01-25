Хочуть регулювати: Мінфін Росії виступив проти заборони криптовалют

Мінфін Росії виступив проти заборони криптовалюти на території Росії. Водночас у відомстві наполягають на регулюванні крипторинку.

Іван Чебесков – директор департаменту фінансової політики Мінфіну – заявив, що відповідну концепцію регулювання крипторинку вже підготували. Наразі уряд має озвучити свою позицію.

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Звичайно, на мою думку, треба регулювати, а не забороняти. Регулювання дозволить забезпечити ту прозорість, яка дозволить забезпечити захист громадян,

– заявив Чебесков.

Він також наголосив, що світ дуже сильно віртуалізувався. За словами Чебескова, не можна заборонити щось з високотехнологічних індустрій й казати, щоб це розвивалося в іншій країні.

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