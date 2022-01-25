Хочуть регулювати: Мінфін Росії виступив проти заборони криптовалют
25 січня 2022 , 15:33
Джерело:Meduza
Мінфін Росії виступив проти заборони криптовалюти на території Росії. Водночас у відомстві наполягають на регулюванні крипторинку.
Іван Чебесков – директор департаменту фінансової політики Мінфіну – заявив, що відповідну концепцію регулювання крипторинку вже підготували. Наразі уряд має озвучити свою позицію.
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Звичайно, на мою думку, треба регулювати, а не забороняти. Регулювання дозволить забезпечити ту прозорість, яка дозволить забезпечити захист громадян,
– заявив Чебесков.
Він також наголосив, що світ дуже сильно віртуалізувався. За словами Чебескова, не можна заборонити щось з високотехнологічних індустрій й казати, щоб це розвивалося в іншій країні.
Центральний банк Росії хоче заборонити криптовалюту
- Центральний банк Росії у січні 2022 року запропонував заборонити криптовалюту. Держустановила опублікувала доповідь про "ризик криптовалют та можливі заходи врегулювання".
- Ба більше, Центральний банк вже попередив приватних інвесторів, що вони можуть втратити усі вкладення. Мовиться, що високі ризики операцій із криптовалютами створюють потенційні системні загрози.