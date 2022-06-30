Брехню про пенсії Росія поширює для того, щоб люди стали громадянами країни-агресора. Бо вона, мовляв, виплачуватиме пенсії всім росіянам. Про це повідомив перший заступник голови обласної ради та керівник виконавчого апарату Херсонської облради Юрій Соболевський 30 червня.

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Росія робить все, щоб херсонці отримали її паспорт

Останнім часом російські пропагандисти поширюють фейк, що Україна найближчим часом відмовиться від соціальних виплат на Херсонщині, передусім від пенсій. І що Росія їм заплатить, але для цього точно потрібно буде отримати російський паспорт,

– пише Соболевський.

На жаль, ця тактика окупантів частково працює. Є пенсіонери, які вірять у дезінформацію і погоджуються на російське громадянство.

Проте заступник голови облради закликає людей не вірити в подібну інформацію.

"Друзі, всі, хто перебуває на території тимчасово окупованої Херсонщини, дуже прошу допомогти у боротьбі з брехнею та пропагандою! Проповідуйте правду всім, кого знаєте, особливо літнім людям", – наголошує Соболевський.

Він каже, що згодом ці папорти Росія може використати на своєму референдумі.

Відомо, що окупанти вже давно створюють інформаційний вакуум на Херсонщині. Вони глушать українські телеканали та радіостанції та мобільний зв'язок.