Гуртові ціни на пальне впали нижче роздрібних: вартість дизелю і бензину 27 червня

В Консалтинговій групі "А-95" зауважили, що гуртові ціни на бензин та дизель вперше з початку воєнних дій впали нижче за роздрібні, що свідчить про поступове наповнення ринку. Нагадаємо, що 24 червня літр бензину коштував 48 – 55 гривні, а дизельного пального – 51 – 52 гривні.

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Поява вільних обсягів на ринку й стрімке зниження цін дасть змогу активізувати постачання по всій країні, де багато регіонів досі потерпає від нестачі пального,

– діляться експерти.

Як змінилась ціна бензину за тиждень

Ціна літра бензину за тиждень втратила від 1 до 2 гривень. Діапазон торгівлі склав 50 – 54 гривні за літр. Бензини міні-НПЗ у центральному регіоні України пропонувалися за 48 – 49 гривні за літр, а у східних областях за 52 гривні за літр.

В якому регіоні дизельне пальне подешевшало найбільше

Найнижчі ціни на дизель минулого тижня можна було зустріти в південному регіоні, однак за тиждень найбільше пальне подешевшало у центральних та північних регіонах.

У п’ятницю, 24 червня, дизель в південному регіоні пропонувався за 51 – 54 гривні за літр, а з 17 червня літр подешевшав на 1 – 2 гривні. А от у північних і центральних регіонах вартість літра впала на 3 – 4 гривні за тиждень. Однак 24 червня пальне коштувало 55 – 60 гривні за літр, що помітно дорожче, ніж у південному регіоні.

Також дешевшали ціни й у західному регіоні України, однак дещо повільнішими темпами, ніж у південному. Тут дизель можна було придбати в діапазоні 51 – 56 гривні за літр, що також нижче від цін минулої п’ятниці на 1 – 2 гривні за літр. Зауважте, що у доступі були як автонорми, так і вагонні партії. Вартість останніх перебувала на рівні 68 тисяч гривень за тонну.

Стабільно дорожче дизельне пальне — у східних областях країни, його можна купити за 58 – 62 гривні за літр, що також свідчить про зниження цін на 3 – 4 гривні за літр.

Чому гуртова ціна пального почала падати

Більшість трейдерів вважають, що ринок досягнув певної мінімальної рівноваги, й відповідно ціна на гуртові партії пішла вниз. "Зараз покупці вже починають торгуватися, вимагають більш низької ціни, хоча ще тиждень тому брали без розмов", – зазначив один із трейдерів.

Зі слів учасників ринку, вивільнення обсягів у вільному обігу пояснюється закінченням формування запасів аграріями та іншими промисловими споживачами.

Схоже на те, що аграрії "наїлися", тепер лишився єдиний канал збуту – заправні станції, які мають цінові обмеження й більш вимогливі до ціни,

– ділиться спостереженнями трейдер із гуртової компанії.

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