Грузія не накладатиме санкції на Росію, – прем'єр Гарібашвілі

Грузія не планує приєднуватися до економічних та фінансових санкцій проти Росії.

Це рішення прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі пояснив національними інтересами країни та інтересами народу.

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Це (введення санкцій – 24 канал) завдасть ще більшої шкоди нашій країні та нашому народу,

– зазначив Гарібашвілі.

Прем'єр також зазначив, що не бачить необхідності проводити засідання Ради національної безпеки та парламенту. У відповідь на питання, чи планує він відвідати Україну і таким чином її підтримати, він сказав, що повітряний простір закритий.

Нагадаємо, що Росія вдерлася у Грузію у 2008 році та окупували Південну Осетію та Абхазію.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.