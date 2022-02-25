Це рішення прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі пояснив національними інтересами країни та інтересами народу.
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Це (введення санкцій – 24 канал) завдасть ще більшої шкоди нашій країні та нашому народу,
– зазначив Гарібашвілі.
Прем'єр також зазначив, що не бачить необхідності проводити засідання Ради національної безпеки та парламенту. У відповідь на питання, чи планує він відвідати Україну і таким чином її підтримати, він сказав, що повітряний простір закритий.
Нагадаємо, що Росія вдерлася у Грузію у 2008 році та окупували Південну Осетію та Абхазію.