Грошові перекази в Україну: скільки вже надійшло з-за кордону

Від початку 2021 року грошові перекази в Україну зросли на 20%. За січень — серпень з-за кордону переказали майже 10 мільярдів доларів.

Грошові перекази в Україну

Обсяг приватних переказів з-за кордону:

за серпень 2021 року – близько 1,23 мільярда доларів, за рік вони збільшились на 21,1%, ніж роком раніше (понад 1,01 мільярда доларів);

за січень – серпень 2021 року в Україну надійшло 9,07 мільярда доларів, що на 19,2% більше, ніж роком раніше (7,61 мільярда доларів).

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Обсяг неформальних переказів в Україну У січні – серпні 2021 року неформальними каналами в Україну було переведено близько 3,82 мільярда доларів, що на 871 мільйон доларів більше, ніж за цей же період роком раніше (майже 2,95 мільярда доларів).

Яку суму переказів прогнозують у НБУ до кінця року

: регулятор враховував як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

У березні у Нацбанку прогнозували, що до кінця 2021 року заробітчани можуть переказати в Україну близько 13 мільярдів доларів. Це на цілих 8% більше ніж у попередньому 2020 році.

Припускали, що обсяги переказів зростуть через відновлення економіки у державах, де найбільше працює українців. Вплинуть на цифру й спрощення перетину кордонів через пом’якшення карантину.

Скільки грошей переказали у 2020 році