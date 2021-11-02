Рахунок йде на мільярди: яку суму заробітчани передали в Україну у 2021 році
Джерело:Національний банк України
За період з січня по вересень поточного року українці, що працюють за кордоном, переказали в Україну понад 10 мільярдів доларів. Це на 19,2% більше, ніж було торік, згідно з даними Національного банку.
Грошові перекази з-за кордону
- У вересні сума грошових переказів склала 1,26 мільярда доларів, що на 23% більше, ніж за аналогічний проміжок часу рік тому.
- За січень – вересень українці з-за кордону загалом переказали 10,33 мільярда доларів.
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Обсяг офіційних та неофіційних переказів за січень – вересень 2021 року:
- офіційно – 5,9 мільярда доларів;
- неофіційно – 4,3 мільярда доларів.
Тож з огляду на дані Нацбанку можемо зауважити, що українці, які працюють за кордоном, збільшують обсяги грошових переказів в Україну.Як рахували у НБУ: регулятор враховував як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.
Яку суму переказів прогнозують у НБУ до кінця 2021 року
У березні у Нацбанку прогнозували, що до кінця 2021 року заробітчани можуть переказати в Україну близько 13 мільярдів доларів. Це на цілих 8% більше ніж у попередньому 2020 році.
Припускали, що обсяги переказів зростуть через відновлення економіки у державах, де найбільше працює українців. Вплинуть на цифру й спрощення перетину кордонів через пом’якшення карантину.