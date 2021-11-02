Грошові перекази з-за кордону

У вересні сума грошових переказів склала 1,26 мільярда доларів, що на 23% більше, ніж за аналогічний проміжок часу рік тому.

За січень – вересень українці з-за кордону загалом переказали 10,33 мільярда доларів.

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Обсяг офіційних та неофіційних переказів за січень – вересень 2021 року:

офіційно – 5,9 мільярда доларів;

неофіційно – 4,3 мільярда доларів.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року українці переказали близько 1,23 мільярда доларів, а за січень – серпень цього року надійшло 9,07 мільярда доларів.

Тож з огляду на дані Нацбанку можемо зауважити, що українці, які працюють за кордоном, збільшують обсяги грошових переказів в Україну.

Як рахували у НБУ: регулятор враховував як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Яку суму переказів прогнозують у НБУ до кінця 2021 року

У березні у Нацбанку прогнозували, що до кінця 2021 року заробітчани можуть переказати в Україну близько 13 мільярдів доларів. Це на цілих 8% більше ніж у попередньому 2020 році.

Припускали, що обсяги переказів зростуть через відновлення економіки у державах, де найбільше працює українців. Вплинуть на цифру й спрощення перетину кордонів через пом’якшення карантину.