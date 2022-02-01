Грошові перекази в Україну: скільки надійшло коштів з-за кордону за 2021 рік

1 лютого 2022 , 12:59
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Джерело:

Національний банк України

За 2021 рік сума приватних грошових переказів в Україну становила майже 15 мільярдів доларів. Це на 25,4% більше, ніж торік.

Грошові перекази з-за кордону

За 2021 рік в Україну надійшло майже 15,03 мільярдів доларів. Це на 25,4% більше, ніж роком раніше, адже у 2020 році загальна сума грошових переказів в Україну з-за кордону становила 11 980 мільйонів доларів.

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За грудень з-за кордону надійшло трохи більше як 1,34 мільярда доларів. Це на 12,6% більше, ніж роком раніше. Нагадаємо, що грудні 2020 року надійшло 1 193 мільйонів доларів.

Як рахували у НБУ:  регулятор враховував як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Гроші, котрі переводили неформальними каналами

За рік, тобто за січень – грудень 2021 року, неформальними каналами в Україну було переведено 6,89 мільярда доларів. Це майже на 2,32 мільярда доларів більше, ніж за аналогічний період торік. У 2020 році сума складала трохи більше як 4,57 мільярда доларів.

Нагадаємо! У Нацбанку прогнозували, що до кінця 2021 року заробітчани можуть переказати в Україну близько 13 мільярдів доларів. Це на цілих 8% більше ніж у попередньому 2020 році.

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Автор: Дар'я Вереньова