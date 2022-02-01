Грошові перекази з-за кордону

За 2021 рік в Україну надійшло майже 5,03 мільярдів доларів. Це на 25,4% більше, ніж роком раніше, адже у 2020 році загальна сума грошових переказів в Україну з-за кордону становила 11 980 мільйонів доларів.

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За грудень з-за кордону надійшло трохи більше як 1,34 мільярда доларів. Це на 12,6% більше, ніж роком раніше. Нагадаємо, що грудні 2020 року надійшло 1 193 мільйонів доларів.