Грошові перекази з-за кордону

За січень – листопад 2021 року в Україну надійшло 13,92 мільярда доларів. Нагадаємо, що за аналогічний період торік сума переказів становила майже 10,79 мільярда доларів.

У листопаді 2021 року сума склала 1,4 мільярда доларів, що на 35,93% більше, ніж рік тому – майже 1,07 мільярдів доларів.

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Як рахували у НБУ: регулятор враховував як офіційні, так і неофіційні канали надходження грошей в Україну.

Гроші, котрі переводили неформальними каналами

За 11 місяців 2021 року, тобто за січень – листопад, неформальними каналами в Україну було переведено 6,57 мільйона доларів. Це майже на 2,42 мільйона більше, ніж за аналогічний період торік. У 2020 році сума складала 4,15 мільйона доларів.

Скільки прогнозовано повинні були переказати заробітчани у 2021 році

У березні у Нацбанку прогнозували, що до кінця 2021 року заробітчани можуть переказати в Україну близько 13 мільярдів доларів. Це на цілих 8% більше ніж у попередньому 2020 році.

У 2020 році заробітчани переказали в Україну понад 12 мільярдів доларів. Попри карантин, у порівнянні з 2019 роком, ця сума зросла на 200 мільйонів.

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