Грошові перекази в межах України зросли на чверть: хто найбільше переводив "з" та "в" Україну

Джерело:Національний банк України
Пресслужба Національного Банку України повідомила, що за 2020 рік із використанням систем переказу коштів у межах України було переказано понад 250 мільярдів гривень, що у чверть більше ніж було у 2019 році. Також Нацбанк оприлюднив статистику, розповівши, не лише як саме переказували кошти українці, а й звідки та куди було відправлено найбільше.
Нацбанк, із використанням систем переказу коштів у межах України переказав 255,2 мільярда гривень, що дорівнює близько 9 489,6 мільйона доларів та на 23,6% більше ніж у 2019 році. Варто зазначити, що згадана сума була названа без врахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення, а також неформальними каналами.
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У НБУ зауважили, що тенденція зростання суми переказів у межах України триває вже не перший рік. Загалом сума переказів коштів в межах України зростає щороку, а тенденція росту виглядає наступним чином:
У 2020 році середня сума переказу у межах України становила 364 гривні. До порівняння у 2019 році сума була на рівні 314 гривень. Традиційно місто Київ стало лідером серед переказів, адже до нього прямувало найбільше коштів.
Пресслужба НБУ надала наступні цифри та статистику, проаналізувавши як зростала сума переказів у 2020 році та 2019 році.
Загалом в Україну було переказано за 2020 рік 2697,4 мільйона доларів.
В Україну найчастіше переказували з-за кордону з:
Найчастіше гроші з-за кордону прямували до:
Загалом з України було переказано за 2020 рік – 556,2 мільйона доларів.
За кордон з України найчастіше переказували у:
За кордон найчастіше гроші прямували з:
Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Водночас за останні чотири роки співвідношення між сумою коштів, отриманих в Україні та відправлених за її межі з використанням міжнародних систем переказу коштів, скоротилося з 8,3 до 4,8 раза,
– зауважує у повідомленні НБУ.
Серед внутрішньодержавних систем можна виділити трійку так званих лідерів, якими користувались найбільше. Так понад 78% переказів у межах України відбулось за допомогою наступних систем переказу коштів:
За допомогою вищезгаданих систем були відправлені кошти, як в Україну, так і з неї.
Усього за 2020 рік обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами становив: