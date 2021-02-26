Грошові перекази в межах України зросли на чверть: хто найбільше переводив "з" та "в" Україну
Пресслужба Національного Банку України повідомила, що за 2020 рік із використанням систем переказу коштів у межах України було переказано понад 250 мільярдів гривень, що у чверть більше ніж було у 2019 році. Також Нацбанк оприлюднив статистику, розповівши, не лише як саме переказували кошти українці, а й звідки та куди було відправлено найбільше.
Джерело:Національний банк України
Перекази коштів в Україні
Нацбанк, із використанням систем переказу коштів у межах України переказав 255,2 мільярда гривень, що дорівнює близько 9 489,6 мільйона доларів та на 23,6% більше ніж у 2019 році. Варто зазначити, що згадана сума була названа без врахування переказів, здійснених на банківські рахунки, через карткові платіжні системи або через поштові відділення, а також неформальними каналами.
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Тенденція зростання
У НБУ зауважили, що тенденція зростання суми переказів у межах України триває вже не перший рік. Загалом сума переказів коштів в межах України зростає щороку, а тенденція росту виглядає наступним чином:
- за 2017 рік – на 21,4%,
- за 2018 рік – на 24,3%,
- за 2019 рік – на 38,6%.
У 2020 році середня сума переказу у межах України становила 364 гривні. До порівняння у 2019 році сума була на рівні 314 гривень. Традиційно місто Київ стало лідером серед переказів, адже до нього прямувало найбільше коштів.
Перекази "з" та "в" Україну: системи переказів
Пресслужба НБУ надала наступні цифри та статистику, проаналізувавши як зростала сума переказів у 2020 році та 2019 році.
В Україну
Загалом в Україну було переказано за 2020 рік 2697,4 мільйона доларів.
- Зростання суми переказу – сума зросла майже на 19% у порівнянні з 2019 роком. Варто зазначити, що сума переказів, надісланих в Україну через системи переказу коштів, зросла вперше за останні чотири роки.
- Середня сума одного переказу – зросла на 7,4%, а це з 366 до 393 долари.
В Україну найчастіше переказували з-за кордону з:
- США
- Італії
- Ізраїлю
Найчастіше гроші з-за кордону прямували до:
- міста Києва
- Дніпропетровської області
- Львівської області
З України
Загалом з України було переказано за 2020 рік – 556,2 мільйона доларів.
- Зростання суми переказу – сума зросла майже на 40% у порівнянні з 2019 роком.
- Середня сума одного переказу – зросла на 29,1%, а це з 402 доларів до 519 долари.
За кордон з України найчастіше переказували у:
- Росію
- Грузію
- Азербайджан
За кордон найчастіше гроші прямували з:
- міста Києва
- Дніпропетровської області
- Одеської області
Україна залишається країною-реципієнтом транскордонних переказів. Водночас за останні чотири роки співвідношення між сумою коштів, отриманих в Україні та відправлених за її межі з використанням міжнародних систем переказу коштів, скоротилося з 8,3 до 4,8 раза,
– зауважує у повідомленні НБУ.
Системи переказів коштів
Серед внутрішньодержавних систем можна виділити трійку так званих лідерів, якими користувались найбільше. Так понад 78% переказів у межах України відбулось за допомогою наступних систем переказу коштів:
- NovaPay – платіжна організація ТОВ "НоваПей",
- Поштовий переказ – платіжна організація ПАТ "Укрпошта",
- Фінансовий світ – платіжна організація ТОВ "Українська платіжна система".
За допомогою вищезгаданих систем були відправлені кошти, як в Україну, так і з неї.
Перекази "з" та "в" Україну: традиційні та неформальні канали
Усього за 2020 рік обсяг приватних переказів традиційними та неформальними каналами становив:
- в Україну з-за кордону – 12 121 мільйона доларів, де через системи переказу коштів надійшла приблизно п’ята частина від усієї суми.
- з України за кордон – 842 мільйони доларів, де через системи переказу коштів відправлено майже дві третини від усієї суми.
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