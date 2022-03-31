Російський центробанк поскаржився, що його золотовалютні резерви скоротилися на 38,8 мільярда доларів за місяць (з 18 лютого до 25 березня). Тепер вони становлять 604,4 мільярда доларів.

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"Основними факторами скорочення резервів були валютні інтервенції, валютне рефінансування, а також переоцінка валютних активів", – переконують в російському центробанку.

Однак там вирішили не вказувати, скільки золотовалютних резервів було заморожено через санкції, які наклали на Росію через війну проти України. Росія втратила доступ до тієї частини резервів, яка розташована на Заході та в Японії і номінована майже в усіх резервних валютах, крім китайського юаня. Номінально ці запаси є, але використати їх фактично Москва не може.

Про яку саме суму йде мова – достеменно невідомо. За даними експертів, це може бути як 50% золотовалютних резервів (близько 300 мільярдів доларів, так і до 415 мільярдів доларів).

Українські політики неодноразово заявляли, що після перемоги над Росією хочуть, щоб ці заморожені активи були передані для відбудови України як компенсація.

Також була інформація, що після початку війни проти України, очільниця російського центробанку Ельвіра Набіулліна намагалася покинути свою посаду. Але в російській владі пояснили, що в такому випадку це розглядатиметься як зрада, і що через це можуть бути проблеми як в не, так і її родини.