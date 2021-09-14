Гроші є: Шмигаль розповів, звідки візьмуть кошти на субсидії

Прем'єр Шмигаль раніше повідомив Верховній Раді, що для виплат субсидій необхідно додати 12 мільярдів гривень. Глава уряду запевнив, що до початку опалювального сезону грошей на субсидії вистачатиме.

Про це прем'єр-міністр розповів під час пресконференції. Проте з початком опалювального сезону ця сума зросте.

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До кінця року сума на виплату субсидій зросте на 12 мільярдів

До кінця року ця сума має скласти додатково плюс 12 мільярдів до того, що ми зараз маємо,

– уточнив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що бюджет наразі перевиконаний на 104%, а це більше ніж 28 мільярдів в українській валюті. Саме з цих грошей пропонуватимуть виділити необхідну суму на субсидії.

В Україні – 3 мільйони субсидіантів

Шмигаль повідомив, що вже 15 вересня уряд направить в парламент проєкт бюджету на 2022 рік, паралельно подадуть і зміни до кошторису на 2021 рік.

В Україні, розповів прем'єр, близько 3 мільйонів субсидіантів. Нещодавно провели верифікацію – через електронні реєстри. Під верифікацію з особистим підтвердженням потрапили 10 – 15 % субсидіантів.

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