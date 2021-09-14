Про це прем'єр-міністр розповів під час пресконференції. Проте з початком опалювального сезону ця сума зросте.

Раніше Вже закінчуються гроші на субсидії: Шмигаль попросив у депутатів 12 мільярдів

До кінця року сума на виплату субсидій зросте на 12 мільярдів

До кінця року ця сума має скласти додатково плюс 12 мільярдів до того, що ми зараз маємо,

– уточнив Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що бюджет наразі перевиконаний на 104%, а це більше ніж 28 мільярдів в українській валюті. Саме з цих грошей пропонуватимуть виділити необхідну суму на субсидії.

Зверніть увагу! Шмигаль повідомив, що вже 15 вересня уряд направить в парламент проєкт бюджету на 2022 рік, паралельно подадуть і зміни до кошторису на 2021 рік.

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