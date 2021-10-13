Гроші на виплати є до грудня: у США схвалили підвищення "боргової стелі" держборгу

Палата представників схвалила підняття "стелі" держборгу США. Тож ризик дефолту у країні нині зводиться до нуля, а Міністерство фінансів зможе здійснювати соцвиплати та погашати борги.

Збільшення "боргової стелі"

Відповідний законопроєкт про збільшення "боргової стелі" ще раніше схвалили у Сенатій й нині він очікує лише на підпис Джо Байдена. Сумнівів у тому, що президент його підпише немає, адже це результат угоди між республіканцями та демократами.

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Показові цифри

"Боргову стелю" було погоджено підняли до 480 мільярдів доларів.

Поточний державний борг США складає 28,4 трильйона доларів.

Він може бути збільшений до 28,8 трильйона доларів.

Домовленість між республіканцями та демократами

Раніше республіканці, тобто опозиція, відмовились збільшувати "стелю" держборгу через політичне протистояння з владою. Переломним моментом став виступ їх лідера Мітча МакКоннелла у Сенаті.

За результатами нього опоненти домовились, що республіканці підтримають владу, якщо демократи не будуть самостійно вирішувати інше важливе питання. Зокрема йдеться про ухвалення інфраструктурного проєкту, який передбачає виділення 3,5 трильйони доларів.

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Що таке "боргова стеля" "Боргова стеля" – це ліміт, який заклали у бюджеті для соціальних виплат та погашення боргів федерального уряду.

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