Гроші від продажу "Більшовика" – у бюджеті: Фонд держмайна заявив про рекорд

До державного бюджету надійшли гроші, отримані від приватизації заводу "Більшовик". У Фонді держмайна заявили про рекордні показники залучення інвестицій через приватизацію.

Про надходження грошей за приватизацію заводу у мережі повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.

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Гроші від продажу "Більшовика" вже у бюджеті

Інформую, що кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" сьогодні (7 грудня – 24 канал) надійшли до бюджету України,

– зазначив Сенниченко.

Він уточнив, що мовиться про 1 429 017 000 гривень. Крім того, інвестор погасить усі борги державного підприємства, а це – більш ніж 500 мільйонів гривень.

Рекордні показники Фонду

У результаті протягом 2021 року до бюджету шляхом залучення інвестицій через приватизацію надійшло 8,1 мільярда гривень. Для порівняння: у 2020 році було 2,25 мільярда гривень. Крім того, цей показник перевищив результати попередніх 7 років.



Показники залучення інвестицій через приватизацію / Інфографіка Дмитра Сенниченка

Приватизація заводу "Більшовик": що відомо

Аукціон із продажу корпоративних прав заводу пройшов 27 жовтня. За стартової ціни 1,39 мільярда гривень підприємство продали за 1,429 мільярда гривень ТОВ "Дженерал Коммерс".

Більшість претендентів відмовилися брати участь в аукціоні через потенційний конфлікт з компанією Агроміл Дистриб'юшн.

Дізнайтеся більше про приватизацію заводу "Більшовик": дивіться відео

Текст допису Дмитра Сенниченка:

Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" сьогодні надійшли до бюджету України.

Це 1 429 017 000 гривень.

Крім того, інвестор погасить усі борги державного підприємства – більш ніж 500 мільйонів гривень.

Результат команди Фонду за 2020 – 2021 років – 8,1 мільярда гривень.

Це більше ніж за сім попередніх років