Гроші від продажу "Більшовика" – у бюджеті: Фонд держмайна заявив про рекорд
Джерело:фейсбук Дмитра Сенниченка
До державного бюджету надійшли гроші, отримані від приватизації заводу "Більшовик". У Фонді держмайна заявили про рекордні показники залучення інвестицій через приватизацію.
Про надходження грошей за приватизацію заводу у мережі повідомив голова Фонду держмайна Дмитро Сенниченко.
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Гроші від продажу "Більшовика" вже у бюджеті
Інформую, що кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" сьогодні (7 грудня – 24 канал) надійшли до бюджету України,
– зазначив Сенниченко.
Він уточнив, що мовиться про 1 429 017 000 гривень. Крім того, інвестор погасить усі борги державного підприємства, а це – більш ніж 500 мільйонів гривень.
Рекордні показники Фонду
У результаті протягом 2021 року до бюджету шляхом залучення інвестицій через приватизацію надійшло 8,1 мільярда гривень. Для порівняння: у 2020 році було 2,25 мільярда гривень. Крім того, цей показник перевищив результати попередніх 7 років.
Показники залучення інвестицій через приватизацію / Інфографіка Дмитра Сенниченка
Приватизація заводу "Більшовик": що відомо
- Аукціон із продажу корпоративних прав заводу пройшов 27 жовтня. За стартової ціни 1,39 мільярда гривень підприємство продали за 1,429 мільярда гривень ТОВ "Дженерал Коммерс".
- Більшість претендентів відмовилися брати участь в аукціоні через потенційний конфлікт з компанією Агроміл Дистриб'юшн.
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Текст допису Дмитра Сенниченка:
Кошти за результатами аукціону з приватизації заводу "Більшовик" сьогодні надійшли до бюджету України.
Це 1 429 017 000 гривень.
Крім того, інвестор погасить усі борги державного підприємства – більш ніж 500 мільйонів гривень.
Результат команди Фонду за 2020 – 2021 років – 8,1 мільярда гривень.
Це більше ніж за сім попередніх років