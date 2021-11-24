Гроші від МВФ мають надійти в Україну 24 листопада, – Шмигаль

Міжнародний валютний фонд 22 листопада схвалив виділення другого траншу для України, розміром майже 700 мільйонів доларів. Ці гроші мають надійти вже сьогодні, тобто 24 листопада.

Це важливо для багатьох іноземних інвесторів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

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Тому така співпраця буде продовжуватись. Шмигаль впевнений у її ефективності.

Що треба знати про транш МВФ

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 700 мільйонів доларів за програмою stand-by. До речі, таке рішення одразу привітав президент Володимир Зеленський.

Другий транш погодили після аналізу економічних показників.

Зокрема, українська влада зобов'язалася внести зміни до податкової та бюджетної політики, а також захищати соціально вразливі верстви населення.

Крім того, Україна має забезпечити незалежність Національного банку та знизити інфляцію.

Рада МВФ продовжила дію угоди stand-by до кінця червня 2022 року. Таким чином Україна може отримати ще 2 мільярди доларів протягом цих 6 місяців.

Україна планує витратити транш на підтримку фінансової системи, макроекономічну стабільність та на боротьбу з наслідками коронавірусу.

Відповідно до програми МВФ, Україна має отримати загалом 5 мільярдів доларів. Вже надійшли 2,1 мільярда, також чекаємо цих 700 мільйонів.