Це важливо для багатьох іноземних інвесторів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.
До теми Це сигнал світові, – радник Зеленського пояснив, як транш МВФ допоможе Україні
Тому така співпраця буде продовжуватись. Шмигаль впевнений у її ефективності.
Що треба знати про транш МВФ
- Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 700 мільйонів доларів за програмою stand-by. До речі, таке рішення одразу привітав президент Володимир Зеленський.
- Другий транш погодили після аналізу економічних показників.
- Зокрема, українська влада зобов'язалася внести зміни до податкової та бюджетної політики, а також захищати соціально вразливі верстви населення.
- Крім того, Україна має забезпечити незалежність Національного банку та знизити інфляцію.
Рада МВФ продовжила дію угоди stand-by до кінця червня 2022 року. Таким чином Україна може отримати ще 2 мільярди доларів протягом цих 6 місяців.
Україна планує витратити транш на підтримку фінансової системи, макроекономічну стабільність та на боротьбу з наслідками коронавірусу.