Це важливо для багатьох іноземних інвесторів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

До теми Це сигнал світові, – радник Зеленського пояснив, як транш МВФ допоможе Україні

Тому така співпраця буде продовжуватись. Шмигаль впевнений у її ефективності.

Що треба знати про транш МВФ

  • Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 700 мільйонів доларів за програмою stand-by. До речі, таке рішення одразу привітав президент Володимир Зеленський.
  • Другий транш погодили після аналізу економічних показників.
  • Зокрема, українська влада зобов'язалася внести зміни до податкової та бюджетної політики, а також захищати соціально вразливі верстви населення.
  • Крім того, Україна має забезпечити незалежність Національного банку та знизити інфляцію.

Рада МВФ продовжила дію угоди stand-by до кінця червня 2022 року. Таким чином Україна може отримати ще 2 мільярди доларів протягом цих 6 місяців.

Україна планує витратити транш на підтримку фінансової системи, макроекономічну стабільність та на боротьбу з наслідками коронавірусу.