Це важливо для багатьох іноземних інвесторів. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

До теми Це сигнал світові, – радник Зеленського пояснив, як транш МВФ допоможе Україні

Тому така співпраця буде продовжуватись. Шмигаль впевнений у її ефективності.

Що треба знати про транш МВФ

Україна отримає від Міжнародного валютного фонду 700 мільйонів доларів за програмою stand-by. До речі, таке рішення одразу привітав президент Володимир Зеленський.

Другий транш погодили після аналізу економічних показників.

Зокрема, українська влада зобов'язалася внести зміни до податкової та бюджетної політики, а також захищати соціально вразливі верстви населення.

Крім того, Україна має забезпечити незалежність Національного банку та знизити інфляцію.

Рада МВФ продовжила дію угоди stand-by до кінця червня 2022 року. Таким чином Україна може отримати ще 2 мільярди доларів протягом цих 6 місяців.

Україна планує витратити транш на підтримку фінансової системи, макроекономічну стабільність та на боротьбу з наслідками коронавірусу.

Зверніть увагу! Відповідно до програми МВФ, Україна має отримати загалом 5 мільярдів доларів. Вже надійшли 2,1 мільярда, також чекаємо цих 700 мільйонів.