Гроші на потреби армії є, – Мінфін

27 лютого 2022 , 19:32
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Джерело:

телеграм-канал Данила Гетманцева

Міністерство фінансів працює у штатному режимі: усі бази даних перевезені та працюють.

Про це відзвітувало Міністерство фінансів України. Там наголосили, що питання ліквідності зараз не стоїть, ліквідність є на Єдиному казначейському рахунку, а грошей для армії – достатньо.

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Нагадаємо, що українці можуть підтримати українську армію фінансово. Для цього можна надіслати ковідну тисячу на рахунок Нацбанку за посиланням або надіслати власні кошти на рахунок UA843000010000000047330992708

У Мінфіні також наголосили, що умови воєнного стану дають можливість оперативно приймати рішення та перекидати кошти у рамках бюджету. Щобільше, прийняли рішення щодо особливостей роботи казначейської служби. Це дозволяє оперативно приймати фінансові рішення.

Міністерство фінансів планує залучити міжнародну підтримку

  • готується випуск військових облігацій;
  • ведуться переговори зі Світовим Банком, США та МВФ про швидку програму підтримки.

МВФ готовий надати Україні близько 1,4 мільярда доларів.

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Автор: Юлія Поскробок