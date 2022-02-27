Про це відзвітувало Міністерство фінансів України. Там наголосили, що питання ліквідності зараз не стоїть, ліквідність є на Єдиному казначейському рахунку, а грошей для армії – достатньо.

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Нагадаємо, що українці можуть підтримати українську армію фінансово. Для цього можна надіслати ковідну тисячу на рахунок Нацбанку за посиланням або надіслати власні кошти на рахунок UA843000010000000047330992708

У Мінфіні також наголосили, що умови воєнного стану дають можливість оперативно приймати рішення та перекидати кошти у рамках бюджету. Щобільше, прийняли рішення щодо особливостей роботи казначейської служби. Це дозволяє оперативно приймати фінансові рішення.

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готується випуск військових облігацій;

ведуться переговори зі Світовим Банком, США та МВФ про швидку програму підтримки.

МВФ готовий надати Україні близько 1,4 мільярда доларів.

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