Радник президента з економічних питань Олег Устенко зазначив, що програму stand by відкрили на 5 мільярдів доларів, з цих грошей Україна отримала 1,2. Тобто співробітництво з МВФ важливе для того, аби конкурувати за міжнародні інвестиції.

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Головні умови траншу від МВФ

Фактично міжнародний валютний фонд приймає рішення давати чи не давати гроші лише після виконання країною домашнього завдання. Точніше, проведення конкретних реформ, які потрібні не МВФ, а Україні. Серед головних умов траншу були й залишаються:

незалежність Національного банку;

проведення судової реформи;

розбудова антикорупційної інфраструктури.

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Влада вважає, що з цим завданням вона впоралась, хоч і частково. Радник президента з економічних питань Олег Устенко сказав, було проголосовано закон про підвищення незалежності НБУ, а щодо судової реформи теж винесли відповідні питання. За його словами, зрушення є.

Водночас бюджет, який вже зареєстрований в парламенті – узгоджений та подобається МВФ. Тому шанси на отримання грошей є.

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Україні потрібні гроші для сплати держборгу

Загалом без міжнародних запозичень українська економіка може обійтись з пів року. Але гроші потрібні першочергово для сплати держборгу. Нині він складає понад 602 мільярди гривень. Водночас співробітництво з МВФ підвищує рейтинг України в очах закордонних інвесторів.

Нам дуже важливо, щоб місія МВФ побачила нормальний бюджет, закони. Вони є, з 5 необхідних – 4 готові, їх навіть можна голосувати. Треба показати рух по реформах, які ми обіцяли,

– сказав Ярослав Железняк, заступник голови комітету парламенту з питань фінансів.

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Не на користь Україні може зіграти блокування конкурсу на очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яке досі триває. Маркером успішності реформ точно стане ще один конкурс – вже на очільника Національного антикорупційного бюро. Тому розслаблятися точно зарано.

"Багато сьогодні таких перемінних, які можуть схилити МВФ на виділення понад 700 мільйонів доларів або навпаки. Тому я думаю, буде більше грати не економічна складова, а політична", – вважає політолог Ігор Чаленко.

За позитивним сценарієм, черговий транш від МВФ – у 750 мільйонів доларів – Україна отримає вже за місяць.