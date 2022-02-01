Грошей на 500 гривень за бустер у бюджеті наразі немає, – Марченко

Грошей на виплату 500 гривень громадянам, які вакцинуються бустерною дозою від COVID-19, у бюджеті наразі не вистачає. Водночас необхідності вносити туди зміни наразі немає.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Українці роблять щеплення поступово, тому це відкладає розв'язання проблеми на рік.

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За словами Марченка, наразі держава виплатила по тисячі гривень за вакцинацію приблизно 7,7 мільйона громадян.

Тому якщо розрахувати, що всі ці люди підуть за бустерною дозою протягом року, то 3 мільярдів (закладених у бюджеті на програму "єПідтримка" – 24 канал) не вистачить,

– зазначив міністр.

Однак навіть попри це, поки немає необхідності вносити зміни до бюджету на 2022 рік. Усе через те, що українці робитимуть бустерні дози поступово.

"Хтось вакцинувався у грудні, тому піде не раніше червня – липня. Це відкладає розв'язання цієї проблеми на увесь рік", – додав Марченко.

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Що цьому передувало

Володимир Зеленський 24 січня анонсував розширення програми виплат за щеплення від коронавірусу.

Українцям, які вакцинуються бустерною дозою проти COVID-19, пообіцяли виплатити допомогу від держави – 500 гривень.

COVID-сертифікат про отримання бустера можна буде сформувати у додатку "Дія". У Мінцифри заявили, що він може з'явитися вже найближчим часом.



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

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