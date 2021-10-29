Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. В Україні, за йо словами, експеримент Сальвадору буде важче повторити через європейські зобов'язання.
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Законодавча база не готова
На думку народного депутата, найближчими роками переходу на криптовалюту в Україні не відбудеться. Поки цього не станеться у Європі.
У нас ще не готова ані законодавча база, ані наші громадяни. Для них "крипта" вже не таке дивне слово, як це було 5 років тому, але для багатьох це достатньо розмите поняття,
– зазначив Ярослав Железняк.
Згідно з інформацією голови фракції "Голос", в законі про віртуальні активи написано, що він набуде чинності лише тоді, коли ухвалять відповідні податкові зміни. Проте такі зміни наразі навіть не напрацьовані.
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Железняк про ситуацію з біткойном в Україні: дивіться відео
Експеримент Сальвадору з криптовалютою: коротко
- Сальвадор став першою країною, що легалізувала біткойни як платіжний засіб.
- Інновацію запровадив президент Наїб Букеле. Він вважає, що відповідні дії допоможуть залучити більше інвестицій в економіку Сальвадору.
- Уряд країни закупив 700 біткойнів – приблизно 22 мільйони доларів – аби запустити внутрішній ринок криптовалют. Втім, не всім громадянам це сподобалося.
- Сальвадорці стурбовані тим, що криптовалюта принесе країні нестабільність та інфляцію – в країні навіть відбулися протести.