Таку думку в ефірі 24 каналу висловив голова фракції "Голос" Ярослав Железняк. В Україні, за йо словами, експеримент Сальвадору буде важче повторити через європейські зобов'язання.

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Законодавча база не готова

На думку народного депутата, найближчими роками переходу на криптовалюту в Україні не відбудеться. Поки цього не станеться у Європі.

У нас ще не готова ані законодавча база, ані наші громадяни. Для них "крипта" вже не таке дивне слово, як це було 5 років тому, але для багатьох це достатньо розмите поняття,

– зазначив Ярослав Железняк.

Згідно з інформацією голови фракції "Голос", в законі про віртуальні активи написано, що він набуде чинності лише тоді, коли ухвалять відповідні податкові зміни. Проте такі зміни наразі навіть не напрацьовані.

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Експеримент Сальвадору з криптовалютою: коротко