Весь громадський транспорт в Україні хочуть замінити на електричний: коли це станеться
Україна підтримує використання в містах екологічних видів транспорту. Тому до 2030 року весь міський громадський транспорт планують замінити на електричний та створити для цього необхідну інфраструктуру.
Електротранспорт в містах України до 2030
Зробити це хочуть у межах Національної транспортної стратегії. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Global e-Mobility Forum, пише пресслужба відомства.
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За його словами, у міністерстві підтримують використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів.
Тому передбачено, що до 2030 року міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них,
– зазначив Криклій.
Наразі щодо цього Україна активно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями. Крім того, готуються до реалізації другої фази спільного проєкту з Європейським інвестиційним банком "Міський громадський транспорт України ІІ". Він передбачає оновлення парків громадського транспорту в українських містах та їхню заміну на електротранспорт.
Стратегія розвитку автомобільної промисловості
Криклій також розповів, що спільно з бізнесом і громадськістю міністерство розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні.
Що передбачає цей проєкт
- стимулювання українського виробництва електрокарів;
- популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.
Міністр додав, що відомство "активно вболіває та повністю підтримує" продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів.
Відомство вже ініціювало і вже працює над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування.
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