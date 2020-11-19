Україна підтримує використання в містах екологічних видів транспорту. Тому до 2030 року весь міський громадський транспорт планують замінити на електричний та створити для цього необхідну інфраструктуру.

Електротранспорт в містах України до 2030

Зробити це хочуть у межах Національної транспортної стратегії. Про це розповів міністр інфраструктури Владислав Криклій під час Global e-Mobility Forum, пише пресслужба відомства.

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За його словами, у міністерстві підтримують використання в містах екологічних видів транспорту, зокрема міського електричного та електромобілів.

Тому передбачено, що до 2030 року міста замінять свій автопарк на електробуси, і буде створено відповідну зарядну інфраструктуру для них,

– зазначив Криклій.

Наразі щодо цього Україна активно співпрацює з міжнародними фінансовими організаціями. Крім того, готуються до реалізації другої фази спільного проєкту з Європейським інвестиційним банком "Міський громадський транспорт України ІІ". Він передбачає оновлення парків громадського транспорту в українських містах та їхню заміну на електротранспорт.

Стратегія розвитку автомобільної промисловості

Криклій також розповів, що спільно з бізнесом і громадськістю міністерство розробило проєкт стратегії розвитку автомобільної промисловості в Україні.

Що передбачає цей проєкт

стимулювання українського виробництва електрокарів;

популяризацію як приватного, так і громадського електричного транспорту.

Міністр додав, що відомство "активно вболіває та повністю підтримує" продовження дії звільнення від сплати ПДВ на ввезення до України електромобілів.

Відомство вже ініціювало і вже працює над внесенням нових змін у ДБН щодо планування і забудови територій, які б дозволили розміщення електрозарядних станцій на всіх дорогах загального користування.

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Довідка. Наразі в Україні приблизно 25 тисяч електрокарів, 25 тисяч гібридів і майже 9 тисяч пунктів електрозарядних станцій, які розміщені переважно у містах.