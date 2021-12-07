Гривня знецінилася на 5% за місяць: як довго це триватиме

Від трохи більше як 26 гривень за долар курс наблизився одразу до рівня в майже 27,40 гривні. Журналісти 24 каналу розпитали експертів, чому знецінюється гривня та чого чекати далі.

У вівторок, 7 грудня, НБУ встановив офіційний курс долара на рівні 27,38 гривні. Всього за 1 місяць гривня втратила 4,9%.

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Чому долар росте

Основною причиною для знецінення гривні залишається небезпека повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це відлякало інвесторів, які повиходили з українських ОВДП. Детальніше про це розповідаємо в матеріалі.

Ринок ОВДП

Як не дивно, але минулого тижня вихід нерезидентів з ОВДП не був основною причиною знецінення гривні, наголошує Анна Волуйчак.

За останній тиждень їх ОВДП портфель скоротився лише на 860 мільйонів гривень, що втричі менше показника за аналогічний період на тиждень раніше. Суттєво зменшився тиск на гривню з боку готівкового ринку – попит на валюту з боку населення почав скорочуватися. Анна Волуйчак Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку

Позитивною новиною для гривні є те, що до кінця 2021 року не планують великі погашення ОВДП старих випусків.

Облікова ставка НБУ

У четвер, 9 грудня, Нацбанк перегляне облікову ставку, яка зараз на рівні 8,5%. Аналітики, опитані 24 каналом, очікують, що НБУ підніме ставку до 9%.

Основна причина – інфляція, яка залишається високою й продовжуватиме бути ризиком для НБУ наступного року. Нацбанк послідує прикладу дуже багатьох країн і підвищить ставку, хоча чинний прогноз самого регулятора передбачає її незмінність наступні три місяці. Михайло Демків Фінансовий аналітик групи ICU

Анна Волуйчак додає, що перегляд облікової ставки додає спекулятивно налаштованим учасникам приводів для спроб зіграти на підвищення.

Інтервенції НБУ

Минулого тижня НБУ продав значно менше валюти, ніж тижнем раніше: всього

155 мільйонів доларів проти 630 мільйонів доларів.

Наприкінці тижня ринок вже балансувався переважно самостійно з мінімальним втручанням НБУ, що може свідчити про те, що новий збалансований рівень майже віднайдено і особливих коливань курсу вже може не бути. Тарас Котович Фінансовий аналітик групи ICU

Яким буде курс долара до 10 грудня

Цього тижня, цілком ймовірно, курс гривні може стабілізуватися. Щоправда, тренд все одно залишиться девальваційний.

Наближення до 27,5 гривні за долар, високий темп девальвації, який продемонструвала гривня, вимагають перепочинку та накопичення гривні для покупок. Віталій Мінько Аналітик та директор Forex Club у Львові