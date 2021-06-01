Зміцнення гривні
На валютному ринку в травні пропозиція переважала попит, що пояснюється сприятливою зовнішньою ціновою кон’юнктурою та сплатою квартальних податків, як результат обмінний курс гривні до долара значно зміцнів.
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За місяць обмінний курс гривні до долара ревальвував на 0.9%. НБУ на валютний ринок не виходив,
– розповіли в НБУ.
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Інфографіка Національного Банку України
Як зміцніла гривня до долара: курс НБУ
- 31 травня 2021 року курс долара до гривні був на рівні 27,50 гривні.
- 30 квітня 2021 року курс долара до гривні був на рівні 27,75 гривні.
Зауважте, що Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.
Скільки з початку 2021 року НБУ купив та продав валюти на міжбанку
- купив – 290,5 мільйонів доларів,
- продав – 70 мільйонів доларів.
Наслідки підвищення облікової ставки
В НБУ зазначили, що вартість кредитів та депозитів для нефінансових корпорацій у квітні незначно зросла, відреагувавши на підвищення облікової ставки. Нагадаємо, що 15 квітня 2021 року регулятор підвищив облікову ставку з 6,5% до 7,5%.