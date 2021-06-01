Зміцнення гривні

На валютному ринку в травні пропозиція переважала попит, що пояснюється сприятливою зовнішньою ціновою кон’юнктурою та сплатою квартальних податків, як результат обмінний курс гривні до долара значно зміцнів.

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За місяць обмінний курс гривні до долара ревальвував на 0.9%. НБУ на валютний ринок не виходив,

– розповіли в НБУ.

Безготівкові операції клієнтів банків з валютою та інвестиції НБУ

Інфографіка Національного Банку України

Як зміцніла гривня до долара: курс НБУ

Зауважте, що Кабмін заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс гривні на рівні 29,1 гривні за долар.

Скільки з початку 2021 року НБУ купив та продав валюти на міжбанку

купив – 290,5 мільйонів доларів,

продав – 70 мільйонів доларів.

Наслідки підвищення облікової ставки

В НБУ зазначили, що вартість кредитів та депозитів для нефінансових корпорацій у квітні незначно зросла, відреагувавши на підвищення облікової ставки. Нагадаємо, що 15 квітня 2021 року регулятор підвищив облікову ставку з 6,5% до 7,5%.