Національна українська валюта у 2020 році суттєво девальвувала. Це пов’язано з коронакризою, яка вдарила по багатьох валютах слабших країн. Також це було пов'язано з девальвацією долара до євро.

Курс гривні до євро на лютий 2020 року становив 26 – 27. Натомість зараз він вже понад 33. Тобто, фактично мовиться про девальвацію до євро на 20%. Про це в ефірі 24 каналу розповів виконавчий директор "Центру економічної стратегії" Гліб Вишлінський.

Читайте також Час купувати долар: прогноз курсу гривні цього тижня

За його словами, це досить сильно помітно для цін імпорту в Україні. Зокрема, тих товарів, які входять до споживчого кошика. Це, наприклад, продукти харчування, паливно-мастильні матеріали.

Наскільки високий ризик девальвації гривні

Відтак якщо буде послаблюватися грошова політика шляхом покриття емісійного дефіциту бюджету, то це чинитиме тиск на курс гривні. Втім експерт зауважив, що вирішення питання залежить від масштабів.

► Одна справа, якщо буде мовитися про "затикання дірок" в останні 1,5 місяці року на фінансування захищених статей бюджету. Це, наприклад, зарплати бюджетникам, покриття дефіциту пенсійного фонду.

Там масштаб не є настільки великим, і особливо ми це не відчуємо з девальваційно-інфляційної точки зору,

– пояснив Гліб Вишлінський.

► Однак, масштаб може передбачати виконання зобов'язань за всіма масштабними програмами. Зокрема, за капітальними інвестиціями, будівництвом доріг. Тоді це може призвести до звичної ситуації для грудня. Коли на ринок виливається велика кількість гривні, яка йде з казначейства до отримувачів бюджетних коштів. І досить швидко ці гроші починають переливатися на валютний ринок.

"Відтак ми бачимо наприкінці грудня – січня девальвацію гривні, від якої ми потім повертаємося назад. Гривня згодом міцнішає навесні", – відзначив виконавчий директор "Центру економічної стратегії".

Втім додав, що дуже багато цін на імпортні товари й далі залишаються встановленими за тим курсом, який був максимальним навколо нового року.

Прогнози щодо наступного траншу від МВФ

Гліб Вишлінський вважає, що Україна може отримати наприкінці року новий транш від МВФ за дуже великої політичної волі і напруження сил.

Для цього потрібно показати готовність і здатність влади – насамперед мовиться про президента і Раду – ухвалювати рішення, що унеможливлять подальший підрив ключових реформ, закладених у попередніх програмах співпраці з МВФ.

Зверніть увагу Фінансова пастка: яке рішення відкриє шлях Україні до поновлення перемовин з МВФ

Експерт наголосив, що вирішення ситуації з Конституційним судом – це ключове питання. Також має бути прийняття бюджету, який відповідає домовленостям з МВФ. І це вимагає дуже активного використання політичного капіталу президентом.

Це вимагає хорошої співпраці між президентом та його фракцією у Верховній Раді,

– розповів Гліб Вишлінський.

І підсумував, що також необхідно прийняти ті рішення, які є надзвичайно невигідним для корупційної системи в Україні. І всіх, хто від неї залежить в політичній машині.



Основні цифри в Державному бюджеті на 2021 рік / Інфографіка 24 каналу