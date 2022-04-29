Який курс гривні щодо євро

У п'ятницю, 29 квітня, НБУ встановив офіційний курс євро на рівні 30,69 гривні за євро. Таким чином європейська валюта впала до мінімуму за 2022 рік, передає 24 канал.

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Чому євро падає

Насправді слід розуміти, що зміцнення гривні – це не заслуга самої гривні. Річ у тому, що НБУ розраховує курс гривні щодо євро в залежності від того, якими є котирування пари євро / долар на міжнародному валютному ринку.

Попри дуже тісні економічні зв’язки України та ЄС, на нашому валютному ринку основною іноземною валютою є все ж долар. Тож курс гривні до євро є похідною від котирувань пари гривня / долар. Анна Золотько Директорка департаменту казначейства Юнекс Банку

НБУ з 24 лютого та до кінця війни заморозив курс долара на рівні 29,25 гривні. Оскільки 24 лютого пара долар / євро торгувалася на рівні 1,134 долара за євро, то НБУ встановив курс 33,17 гривні за євро, виходячи з зафіксованого курсу долара.

Зараз курс євро опустився до 1,0489 долара. Відповідно НБУ розрахував курс євро на рівні 30,69 гривні. Тож курс гривні зміцнюється щодо євро тому, що євро на міжнародному ринку знецінюється щодо долара.

Долар на максимумі

Цікаво, що долар зміцнюється не лише щодо євро. Індекс долара, який розраховує його співвідношення щодо 6 валют (євро, японської єни, фунта стерлінгів, канадського долара, шведської крони і швейцарського франка) досяг максимуму з 2002 року, за даними Yahoo!Finance.

Долар зростає з 2 причин:

Через високу інфляцію Федеральна резервна система готується стрімко підвищити відсоткову ставку. Це підвищить дохідність казначейських облігацій, а відтак і привабить більше інвесторів.

Європа ослаблена через війну Росії проти України.

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