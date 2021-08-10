Гривня рекордно зміцнилася: прогноз курсу долара на тиждень

Аналітики, опитані 24 каналом, розповіли, що цього тижня, 10 – 13 серпня, гривня може рости щодо американського долара. Яким буде курс та що на нього впливатиме, читайте на Економіка 24.

Минулого тижня українська гривня знецінилася на 0,03%, але у вівторок, 10 серпня, НБУ встановив офіційний курс на рівні 26,80 гривні за долар. Це найміцніший курс гривні з початку 2021 року.

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Що впливатиме на долар цього тижня

МВФ

Україна отримає 2,7 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду, які не доведеться повертати. Позитивні новини від МВФ завжди сприяють зміцненню гривні.

Зміцненню повинно посприяти рішення про виділення допомоги МВФ (ковідний фонд) в сумі 2,7 мільярда доларів США, яка надійде в Україну 23 серпня, після чого якась частина буде продана для бюджетних платежів в національній валюті,

– розповів Антон Курінний, провідний експерт департаменту казначейства і фінансових ринків ОТП Банку.

Радник президента Олег Устенко пояснив, що гроші підуть:

у золотовалютні резерви Нацбанку і служитиме додатковою "подушкою безпеки";

на підтримки проєктів із розвитку інфраструктури;

на підвищення енергоефективності.

Аукціон з ОВДП

Одним з наслідків підтримки Міжнародного валютного фонду стане підвищення привабливості ОВДП.

На фоні позитивних новин щодо розподілу СПЗ від МВФ у еквіваленті 2,7 мільярда доларів США вже наприкінці серпня попит на ОВДП зі сторони нерезидентів може зрости, незважаючи на скромні результати минулого аукціону,

– розповів Юрій Шоломицький, керівник Центру макроекономічного моделювання KSE.

Щоправда, ОВДП все ще не користується популярністю як у локальних гравців, так і у нерезидентів, відзначив експерт ОТП Банку Антон Курінний.

Як аукціон ОВДП впливає на курс Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає. Наступний аукціон Нерезиденти для того, щоб інвестувати в гривневі ОВДП, продають іноземну валюту на ринку і таким чином зміцнюють українську гривню. Адже попит на неї зростає. Наступний аукціон Мінфін проведе 10 серпня.

На останньому аукціоні 3 серпня вдалося залучити всього 1,89 мільярда гривень. Натомість цієї середи доведеться погасити 11,5 мільярда гривень по ОВДП.

У середу очікуємо ослаблення гривні в бік 26,85 – 26,90. Після цього погашення в серпні не буде великих сум і ми чекаємо зворотного зміцнення гривні в бік 26,60 – 70,

– поділився прогнозом Антон Курінний, провідний експерт ОТП Банку.

Зовнішні чинники

Цього тижня гривні сприятимуть й надходження від експортної діяльності.

Відносно гарними є зовнішні умови для продовольства, металів та іншої сировини, що сприяє достатнім надходженням від експорту,

– переконаний Юрій Шоломицький.

Сплата податків

Антон Курінний відзначає, що цього місяці квартальні податки платяться до 19 серпня, але деякі підприємства платять заздалегідь. Тому ближче до остаточної дати сплати податків аналітики ОТП Банку очікують менше продажів валюти.

Яким буде курс всередині серпня

Експерти зійшлися на прогнозі, що гривня буде зміцнюватися.