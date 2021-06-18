Гривня до долара зміцніла: в НБУ розповіли, що цьому сприяло

Офіційний обмінний курс гривні до долара зміцнився на 4,5%, про це розповів заступник голови Національного банку Юрій Гелетій. Причому з кінця квітня 2021 року ревальваційні тенденції посилилися.

Причини зміцнення гривні

Нарощення українським експортом обсягів продажу.

Населення продавало більше валюти, ніж купувало.

Зменшення військової напруги на кордонах.

Інтерес нерезидентів до українських цінних паперів.

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Заступник голови НБУ Юрій Гелетій відмітив, що Нацбанк не таргетує і не прогнозує курс.

В Україні діє плаваюче курсоутворення. Курс гривні може коливатися в обидва боки. НБУ дотримується послідовної політики на валютному ринку відповідно до Стратегії валютних інтервенцій і дає змогу ринку самостійно визначати курс,

– розповів Гелетій.

Попит на держоблігації

Спочатку червня, з активізацією інтересів попиту інвесторів-нерезидентів в ОВДП, значно збільшилася пропозиція іноземної валюти й курс став досить швидко ревальвувати. Саме для згладжування надмірних коливань НБУ купував валюту на міжбанківському ринку, пояснив Гелетій.

Військова наприга на кордонах та держоблігації

Під час травневого брифінгу НБУ, регулятор скаржився, що через нарощення військ Росії біля кордону України, спостерігається невеликий попит на ОВДП з боку нерезидентів. НБУ тоді припускав, що нерезиденти можуть повернутись у разі зменшення військової напруги на Сході.

У кінці квітня, одразу після заяв про завершення так званих "навчань" Росії та з відведення військ від українських кордонів, відбулось укріплення гривні. Гелетій розповів, що це значно знизило рівень невпевненості учасників ринку, і вони почали більш охоче продавати іноземну валюту.

У травні вагому підтримку пропозиції валюти надав її продаж з метою сплати квартальних податків, яких, до речі, в травні було зібрано більше, ніж планувалося. Також у травні інвестори-нерезиденти припинили вихід з ОВДП,

– розповів Гелетій.

У червні нерезиденти вже відновили купівлю ОВДП і тим самим сформували значну пропозицію валюти. З початку місяця вони продали вже понад 400 мільйонів доларів.

Нарощення експорту

Упродовж останніх місяці підтримує ринок гарна кон`юнктура зовнішніх ринків для продукції українського експорту. Зокрема, компанії гірничо-металургійного сектору продали рекордно великі обсяги валюти.

Вагому підтримку пропозиції валюти на ринку надав продаж валюти клієнтами банків на готівковому сегменті,

– зазначив Гелетій.

Інші важливі моменти брифінгу НБУ