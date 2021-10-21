"Безумовно, це сприятлива кон'юнктура світового ринку для основних товарів українського експорту. Власне, вона є головним драйвером домінування пропозиції валюти у другому півріччі поточного року", – розповів Гелетій під час пресбрифінгу НБУ.

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Ціни на український експорт зростали через:

активне відновлення світової економіки,

накопичення продовольчих та виробничих запасів в Китаї,

введення експортних мит на поставки зернових в окремих країнах.

Також він відмітив, що показники експорту металургійної продукції перебувають на історичних максимумах.

У 2021 році вже зібраний рекордний врожай ранніх зернових, а також очікуються високі показники для інших сільськогосподарських культур,

– додав Гелетій.

Показове зростання експорту IT-послуг

Гелетій відзначив, що ще одне джерело надходження валюти – експорт IT-послуг зріс за 8 місяців поточного року на 32% до 4,3 мільярда доларів.

Що стосується грошових переказів в Україну, то за 9 місяців вони становили 9,1 мільярда доларів, що на 19% більше, ніж торік.

Прогноз курсу гривні у 2021 році

Уряд заклав до бюджету на 2021 рік середньорічний курс долара на рівні 29,1 гривні.

За прогнозом Міжнародного валютного фонду, курс долара США до кінця поточного року буде залишатися в межах 27,98 гривні.

У квітневому консенсус-прогнозі від Мінекономіки експерти вказали середньорічний курс долара на рівні 27,90 гривні, проте наприкінці року його вартість зросте до 28,20 гривні.

У бюджетній декларації заклали, що у 2021 році середньорічний курс долара буде на рівні 28 гривень, а наприкінці року – підніметься до 28,60 гривні.

Курс долара до 2024 року / Інфографіка 24 каналу