Гривневі вклади українців від початку війни зросли на 20%, – глава НБУ

Попри війну, банківська система України стабільна. Навпаки українці вкладають більше грошей у банки, а ліквідність зростає.

Про це повідомив глава Національного банку Кирило Шевченко. За його словами, українці довіряють банківській системі.

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Результатом стабільної роботи банківської системи є збереження довіри українців до неї. Побоювання щодо відтоків коштів не здійснилися, навпаки маємо приріст,

– заявив Шевченко.

Так, українці наростили свої гривневі вклади в банках на 20% у період з початку повномасштабної війни 24 лютого до 29 квітня. Загалом обсяг вкладів виріс на 85 мільярдів гривень.

Банківська система – стабільна

Глава НБУ запевнив, що всі українські банки продовжують стабільно працювати. Наразі працюють 76% відділень системно важливих банків. З початку року закрили лише 2 банки – МРБ (колишній Сбербанк) та Промінвестбанк, які були дочірніми компаніями російських державних банків.

З початку повномасштабної війни ліквідність банків зросла на 72 мільярди гривень. Тепер вона становить понад 230 мільярдів гривень. Також Шевченко нагадав, що на початку війни Нацбанк запровадив бланкове рефінансування, щоб підтримати ліквідність банків. Але зараз попит на цей інструмент дуже незначний. НБУ планує скасувати бланкове рефінансування, як тільки всі ризики мінімізуються.

Паніка пройшла

У перші дні війни українці масово виводили гроші з карток, щоб тримати готівку при собі. Деякі магазини та АЗС навіть у перші дні приймали лише готівку. Але, як тільки стало зрозуміло, що банківська система витримає удар війни, довіра повернулася. В результаті, обсяг готівки в обігу протягом березня зріс всього на 2,8%.

Банківська система вже витримала найжорсткіше випробовування. Звичайно, в майбутньому багато залежатиме від розвитку подій на військовому фронті… Я впевнений, що наявний у банківської системи запас міцності та підтримка НБУ дадуть змогу їй впевнено протистояти викликам війни. Кирило Шевченко Голова Національного банку України

Нагадаємо, що чистий збиток банків у березні склав понад 10 мільярдів гривень. Але це частково пов'язано з тим, що банки сформували резерви розміром 21,57 мільярда гривень. Але кредитні канікули та зниження комісій за користування своїми послугами також завдали фінансового удару банкам.

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