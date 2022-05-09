П'ятий пакет санкцій ЄС проти Росії передбачає, що російські торгові судна більше не можуть заходити в європейські порти. Виключення зробили лише для постачання продуктів харчування, медичних товарів чи імпорт енергоресурсів. Однак Єврокомісія попередила, що держави-члени" повинні "надавати такі винятки обмеженою мірою та суворо їх тлумачити". Та на ділі виявилося, що цим винятком доволі сильно зловживають. І робить це Греція.

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Довоєнний рівень постачання нафти

Саме гроші за енергоресурси чи не найбільше наповнюють російську казну, за яку і фінансується війна проти України. Відтак в Євросоюзі були намірені завдати удар саме по транспортуванню російської нафти. Та як виявилося, що і через місяць після запровадження п'ятого пакета санкцій (його запровадили 8 квітня), для Росії майже нічого не змінилося. Нафтові операції російських енергетичних транснаціональних компаній "Роснефть" та "Лукойл" продовжують повністю безперешкодно оброблятися через європейські порти.

З початку війни 24 лютого з Росії щодня експортується 4,5 мільйони барелів сирої нафти вартістю близько 509 мільйонів доларів. Такі дані наводить лондонський судноплавний реєстр Lloyd's List. Допомагають їм в цьому грецькі судновласники. Вони вирішили зайняти нішу, яка звільнилася після того, як чимало європейських та американських компаній відмовилися від співпраці з Росією. При цьому попит на нафтові танкери значно зріс, адже Росії доводиться скорочувати свої постачання через нафтопроводи.

За даними Lloyd's, протягом квітня в російських нафтових портах Приморськ, Новоросійськ, Усть-Луга та Санкт-Петербург перебувало 190 танкерів, 76 з них йшли під грецьким прапором. Таким чином, греки втричі збільшили свою частку в російському транспортуванні нафти в порівнянні з попереднім роком.

Україна погрожує судом

Українська влада активно відслідковує, хто допомагає Росії обходити санкції та наживається на цьому. У КИєві є група, яка відстежує пересування як російських танкерів, так і тих кораблів, які заходять в російські порти.

"Компанії, які продовжують свідомо фінансувати російські військові злочини за допомогою контрактів на викопне паливо, повинні знати, що Україна вивчає всі можливості притягнути їх до відповідальності", – сказав радник з економічних питань президента Володимира Зеленського Олег Устенко.

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Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова в інтерв'ю повідомила, що суди проти компаній і фізичних осіб, які займаються нафтовим бізнесом з Росією, вже готуються.

Однак експерти зазначають, що притягнути такі компані до відповідальності шансів майже немає. Адже допоки постачання енергоносіїв не буде включено в пакет санкцій від Євросоюзу, ця процедура навряд чи матиме юридичну основу.

Греція блокує санкції проти Росії

Відтак Греція виступає однією з країн, яка активно блокує ембарго на постачання російської нафти, незалежно від того, чи це буде трубопроводом, чи танкером. Адже Греція з 716 нафтовими танкерами володіє більшим флотом, ніж Китай, Японія, Корея та Сінгапур разом узяті.

Якщо ЄС все ж погодиться на повне ембарго, Росії буде важко позбутися своєї нафти якимось іншим способом. Бо танкери тоді стануть дефіцитними та дорогими. Економісти оцінюють наслідки нестачі нафтових надходжень для російського державного бюджету в три-чотири рази більше, ніж нестачу доходів від газу.