Гральному бізнесу в Україні – рік: що він приніс державі

Одним з аргументів відкриття грального бізнесу в Україні були надходження до бюджету, які тоді оберталися на тіньовому ринку. Скільки грошей принесла легалізація за перший рік роботи та чого очікувати далі, читайте на Економіка 24.

Мізерні надходження

З початку року бюджет України отримав 900 мільйонів гривень – це оплата ліцензій операторами грального бізнесу. Хоча Міністерство фінансів очікувало куди відчутніших надходжень – 6 – 7 мільярдів гривень, повідомив Борис Баум, перший заступник глави Консультаційно-експертної ради Комісії з регулювання азартних ігор.

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На жаль, податкові надходження безпосередньо залежать від того, коли будуть прийняті зміни до Податкового кодексу України. Податкових надходжень цього року вже не буде через те, що податкові зміни не прийняті,

– пояснив Баум під час круглого столу.

НВ на основі даних Комісії з регулювання азартних ігор і лотерей (КРАІЛ), наводить інші цифри: бюджет станом на 12 липня отримав всього. Водночас в бюджеті-2021 заклали, що надходження складуть



Надходження від грального бізнесу нижчі, ніж очікували / Фото Unsplash

Тож фактично через те, що не прийняли один закон, гральний бізнес в Україні працює вже рік, але користі від того бюджет не отримує.

Які закони потрібно прийняти

Законопроєкт №2713-д про зміни до Податкового кодексу вже розглядали у Верховній Раді у червні, але його підтримали лише 217 народних депутатів (потрібно 226 голосів). Тож прийняли рішення розглянути законопроєкт знову.

Які податки передбачає законопроєкт для грального бізнесу:

Єдина ставка податку на дохід, отриманий від організації та проведення азартних ігор і випуску й проведення лотерей – 10% .

. Суб’єкти грального бізнесу платитимуть, крім того, ще й податок на прибуток – 18% .

. Якщо клієнти грального бізнесу виграли більш як 8 мінімальних зарплат, то повинні сплатити з цієї суми 18% ПДФО та 1,5% військового збору. Наразі йдеться про виграші на суму 48 тисяч гривень. У 2022 році ця сума складе 52 тисячі гривень.

Підпільні казино

Зауважимо, що ці податки є нижчими, ніж чинні.

Величезна кількість підпільних казино, які не збираються купувати ліцензії, – це ще одна причина низьких надходження до бюджету. За даними НВ, в Україні видали 22 ліцензії. А лише у Києві нелегальні казино працюють щонайменше за 24 адресами.

Неспроможність органів влади чи їхня бездіяльність може відлякати інвесторів, які вирішили законним шляхом працювати в Україні. Наприклад, представники компанії Storm International, яка відрила казино Shangri La у Києві, на пресконференції вже поділилися своїм розчаруванням.

Ми розчаровані новою юридичною системою для азартних ігор в Україні… В нашому казино працює понад 300 співробітників, за яких ми платимо податки, на відміну від нелегальних казино. Поки представники влади не розв'яжуть проблему підпільних казино – ми і інші казино будемо інвестувати десятки мільйонів доларів даремно,

– заявив засновник компанії Майкл Боттчер.

Поступово в Україні закривають нелегальні казино. Наприклад, минулого тижня два підпільних гральних заклади накрили правоохоронці у Солом'янському районі столиці. Працювали вони у приміщенні МАФу в житловому будинку. Їм загрожує від 170 до 680 тисяч гривень штрафу.

У Києві облаштували МАФ-казино / Фото прокуратури Києва

Проте цих дій поки недостатньо. Нелегальні казино:

не сплачують податки;

рекламують себе в смс-розсилках (тоді як легальним казино це заборонено);

"полюють" на ігроманів, які залишають чималу суму в нелегальних закладах.

А головне – люди не проінформовані, які ж заклади таки легальні. Допоки ці проблеми не розв’яжуть легальний ринок гральних ігор не запрацює нормально, інвестори перестануть заходити, а бюджет України не поповнюватиметься.

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Чого вчить історія

Ще одним страхом інвесторів є недотримання Україною обіцянок. Наглядовою є справа "Олімпік", яка дійшла до Міжнародного інвестиційного арбітражу.

Це естонська компанія, Olympic Entertainment Group AS, яка у 2004 році ввійшла на ринок азартних ігор в Україні. Лише у 2006 році вона отримала всі необхідні ліцензії та почала роботу. Але вже у 2009 році гральний бізнес в Україні повністю закрили.

У міжнародному арбітражі "Олімпік" вимагав в України компенсувати збитки від повної та негайної заборони грального бізнесу. Арбітраж погодився, що заборона грального бізнесу мала на меті захистити здоров’я та мораль населення України. Водночас її негайність призвела до:

закриття цілого сектору економіки, в якому легально працювало 200 тисяч людей;

появи тіньового ринку грального бізнесу;

збитків інвесторів через відсутність перехідного періоду та компенсацій.

"Олімпік" відсудив в України 7,5 мільйона євро збитків та 2,75 мільйона євро витрат на арбітраж, як повідомляє mind.ua. Це лише половина суми, на яку розраховувала компанія. Тож цей досвід стримує багатьох інвесторів. А неспроможність побороти тіньовий ринок лише підсилює їх страхи.

Реєстр ігроманів

У липні пресслужба КРАІЛ повідомила про запуск реєстру ігроманів. Внесених до цього реєстру осіб не допускатимуть у гральні заклади.

Як ігромани потрапляють до реєстру:

За власним бажанням, написавши заяву в КРАІЛ чи організатору азартних ігор. Обмеження діятиме від 6 місяців до 3 років.

За обґрунтованим зверненням родичів першого ступеню (батьки, чоловік / дружина, діти) чи законних представників ігромана. Таке обмеження діятиме до 6 місяців.

За рішенням суду.



Ігроманів не допускатимуть лише легальні казино / Фото Unsplash

Для більшості людей гра в азартні ігри ‒ це розвага. Однак, є відсоток людей, які грають на шкоду собі та своїм родинам. Проблеми через гру в азартні ігри виникають тоді, коли участь у них негативно впливає на особистість та сім’ю,

– зазначають в Комісії.

Проблема такого реєстру – він обмежуватиме ігроманів лише від ігор в легальних казино. До нелегальних же доступ буде необмеженим.

Чого очікувати далі

Якщо Верховна Рада таки прийме зміни до Податкового Кодексу восени цього року, то вони запрацюють з 1 січня 2022 року. За словами Бориса Баума, в такому випадку слід розраховувати на податкові надходження від грального бізнесу в розмірі 5 – 7 мільярдів гривень.

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Гральний бізнес в Україні: коротко

14 липня 2020 року в Україні легалізували гральний бізнес.

Ініціатива дозволяє розташовувати зали з гральними автоматами лише у готелях, які мають 3, 4 або 5 зірок.

У лютому 2021 року видали першу ліцензію на гральний бізнес за 23,4 мільйона гривень.

Перші казино і легальні зали ігрових автоматів почали роботу в травні 2021 року.

У липні 2021 року запрацював реєстр ігроманів.

Які азартні ігри дозволили в Україні / Інфографіка 24 каналу