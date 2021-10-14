"Гра в кальмара" врятувала економіку Південної Кореї в час пандемії, – Bloomberg

У час пандемії коронавірусу вистояти економіці Південної Кореї допомогли "Гра в кальмара" та місцевий гурт BTS. Завдяки культурному експорту у бюджет цієї країни у 2020 році надійшло майже 11 мільярдів доларів.

Індустрія розваг разом з технологічною галуззю є тими секторами економіки Південної Кореї, які найшвидше розвиваються.

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Порятунок економіки завдяки "Грі в кальмара"

Найбільший дохід Південній Кореї приносять поставки в інші країни напівпровідників. Однак і культурний експорт дозволяє країні чимало заробляти.

Зокрема, доходи від ігор, музики, фільмів та серіалів зросли на 6,3% у 2020 році. Загалом за підсумками цього року Південна Корея завдяки культурному експорту заробила 10,8 мільярда доларів. Це значно більше, ніж прибуток від продажу косметики, побутової та сільськогосподарської техніки.

Особливий вклад у збагачення країни зробили серіал "Гра в кальмара", який став найпопулярнішим на Netflix за всю історію сервісу, а також популярний гурт BTS.

У період з 2016 по 2020 роки Netflix дав можливість південнокорейській індустрії розваг збагатитися на 4,7 мільярда доларів. Зокрема, 1,9 мільярда доларів припадають на кризовий 2020 рік. Компанія створила в Кореї 16 тисяч робочих місць з повною зайнятістю в індустрії розваг і суміжних галузях.

Люди їздять у Південну Корею для культурного збагачення

У центрі сюжету фільму "Гра в кальмара" – група з 465 людей, які через фінансову скруту погоджуються взяти участь у 6 смертельних іграх. Переможець – один, який отримає 38,5 мільйона доларів, решта – помруть.

Згідно з офіційними даними, кількість працівників творчих професій зросла на 27% у період з 2009 по 2019 рік. Водночас у виробничому секторові за цей же період їх стало більше на 20%.

За оцінками KOFICE, у 2019 році серед всіх, хто приїжджав в Корею, 13% відвідали країну для ознайомлення з попкультурою для відвідування розважальних заходів. Такий вид туризму приніс країні 2,7 мільярда доларів.