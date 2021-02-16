Фіксований тариф на газ мав діяти до квітня. Однак до кінця 2021 року ціну таки можуть залишити на рівні 6,99 гривні за кубометр.

Наразі в уряді працюють над рішенням, аби не було надмірного втручання у ринок. Про це заявив виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко на форумі "Україна 30".

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Що буде з цінами на газ у квітні

Вітренко розповів, що хочуть зробити так, аби така ціна, яка є зараз, залишилась до кінця року.

Якби уряд нічого не робив, можна очікувати зростання цін. Але уряд цього не допустить,

– зауважив політик.

Щоправда, напередодні заступниця голови Офісу Президента Юлія Свириденко заявила, що гранична ціна на газ діятиме до 31 березня. Однак потім, за її словами, держава повернеться до нормального функціонування ринку.

Що цьому передувало

Від початку 2021 року в Україні зросли тарифи на газ. Це спричинило масові протести у різних містах.

Тому Кабмін 18 січня року запровадив фіксовану ціну на газ під час карантину. Максимальна вартість кубометру газу становить 6,99 гривні, ціна за розподіл – 1,79 гривні.

У МВФ занепокоїлись, що Кабмін повернувся до державного регулювання тарифів. Однак в уряді запевнили, що таке рішення є тимчасовим.



Гранична ціна на газ / Інфографіка 24 каналу