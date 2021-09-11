Готуватимуть до наступного раунду реформ: відомі дати нового візиту місії МВФ в Україну

11 вересня 2021 , 17:09
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Джерело:

24 канал

Станом на 11 вересня повідомили, що МВФ відправить наступну місію в Україну вже упродовж найближчих 10 – 12 днів. Тоді розпочнеться опрацювання угоди за програмою кредитування stand-by.

За словами заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді  Владислава Рашкована, stand-by фокусує свою увагу на підтримці макростабільності. Відповідна заява прозвучала під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".

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Протягом 10 – 12 днів МВФ спрямує місію, яка працюватиме над тим, щоби опрацювати угоду по stand-by, щоби підтримати економіку України,
– наголосив Рашкован.

Програма stand-by має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ.

МВФ та Україна: останні новини

  • Міжнародний валютний фонд ще 23 серпня направив в Україну 2,7 мільярда доларів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що це – безповоротна допомога. У Кабміні повідомили, що ці гроші направлять на соціальні виплати. 
  • За словами Катерини Рожкової, це – гроші нової емісії. В Україні їх назвали чудовим подарунком до Дня Незалежності. 
  • Наразі Україна також може отримати 700 мільйонів доларів траншу. За словами Данила Гетманцева, є шанс, що це станеться вже у жовтні.
Автор: Мар'яна Бекало