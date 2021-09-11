Готуватимуть до наступного раунду реформ: відомі дати нового візиту місії МВФ в Україну

Станом на 11 вересня повідомили, що МВФ відправить наступну місію в Україну вже упродовж найближчих 10 – 12 днів. Тоді розпочнеться опрацювання угоди за програмою кредитування stand-by.

За словами заступника виконавчого директора від України у Міжнародному валютному фонді Владислава Рашкована, stand-by фокусує свою увагу на підтримці макростабільності. Відповідна заява прозвучала під час форуму "Ялтинська європейська стратегія".

Зауважте Україна може отримати транш МВФ на 700 мільйонів доларів: можлива дата від Гетманцева

Протягом 10 – 12 днів МВФ спрямує місію, яка працюватиме над тим, щоби опрацювати угоду по stand-by, щоби підтримати економіку України,

– наголосив Рашкован.

Програма stand-by має намір підготувати Україну для наступного раунду структурних реформ.

МВФ та Україна: останні новини