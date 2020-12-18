Голову Державного агентства резерву України та його першого заступника призначать без конкурсу шляхом укладення контракту. Кандидатів на ці посади запропонував міністр економіки Ігор Петрашко.

Також Кабмін визначив Петрашка уповноваженою особою для проведення співбесід. Про це мовиться у розпорядженнях уряду від 16 грудня № 1571-р та № 1572-р.

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Що зазначено у розпорядженнях

Уряд погодився з пропозицією Петрашка щодо необхідності призначення на вакантну посаду голови Держрезерву та його першого заступника шляхом укладення контракту про проходження державної служби.

Визначити Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Петрашка уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому порядку,

– мовиться у документах.

Хто саме претендує на ці посади, в уряді наразі не повідомляють.

Зверніть увагу! В кінці квітня 2020 року Кабмін затвердив особливий порядок призначення на посади державної служби на період карантину. На вакантні місця держслужбовців, навіть найвищого рангу, можуть призначати осіб, яких пропонувала спецкомісія. На вакантні посади можуть призначати осіб з-поміж тих, кого запропонували за результатами незавершених на початок карантину конкурсів.