"Нафтогаз" після зміни керівництва "не перебуває у стадії розвитку", зазначив Ватерландер. Водночас його хвилює, що якщо почнуться інвестиції в інші види діяльності – компанія опуститься нижче фінансових можливостей або рухатиметься повільніше з очікуваними інвестиціями у видобуток газу.

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Вітренко хоче організувати компанію в інший спосіб

Після призначення керівником "Нафтогазу", за словами Отто Ватерландера, "велика кількість рішень заморожена". Є певні операційні проблеми в закупівлях зокрема.

Я розумію, що Вітренко підтвердив нашу стратегію (програму до 2025 року – 24 канал), він не хоче її змінювати. Але він хоче займатися іншими речами, які не відповідають нашій стратегії. Він хотів би організувати компанію в інший спосіб,

– сказав Ватерландер.

Він пояснив, що написав листа наглядовій раді компанії – попросив її допомогти врегулювати ситуацію.

"Я поінформував наглядову раду, що в такій ситуації потрібне дієве рішення. Я розумію, що наглядова рада намагалася відсторонити Юрія Вітренка з посади голови правління, але вона цього не змогла зробити. Відповідно, щоб розв'язати ситуацію, можливим рішенням стане моє звільнення", – підкреслив він.

Важливо! 17 вересня ЗМІ повідомили, що Кабмін може звільнити практично все правління НАК "Нафтогаз України". На своїй посаді вдасться залишитись лише Юрію Вітренку.

Ватерландер: Не хочу бути частиною нелегальної гри

На питання журналістів щодо того, чи можна вважати, що Отто Ватерландер йде з "Нафтогазу" синхронно з наглядовою радою, він відповів: "Так, це можливо. І не тільки Отто Ватерландер". Водночас він підтвердив, що наглядовій раді подібний лист написав й член правління Петер ван Дріл.

У відповідь на запитання щодо позиції інших членів правління Ватерландер сказав, що кожен ухвалює свої рішення, але "наглядова рада повинна знати, що збираються робити всі члени правління, включаючи Вітренка".

Ми не синхронізуємося. У нас до останнього були жорсткі дебати, але моя позиція не була сюрпризом,

– пояснив Головний виконавчий директор "Нафтогазу".

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"Незважаючи на всі юридичні моменти, судові рішення, позицію наших закордонних партнерів щодо незаконності призначення Вітренка, уряд уже нічого не буде робити. Я не хочу бути частиною цієї нелегальної гри", – підкреслив він.

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